В Донецке погиб видный деятель сепаратистов «ДНР» Дубовой

В подконтрольном России Донецке погиб один из видных представителей сепаратистов так называемой «ДНР» Геннадий Дубовой. На перекрестке в центре города его при не выясненных пока обстоятельствах сбила машина. О гибели Дубового сообщают российские и украинские СМИ.

Российские источники называют Дубового военкором - он вел телеграм-канал, посвященный войне в Украине, а ранее был главным редактором издававшейся поддерживаемыми Россией сепаратистами газеты «Голос Народа - Голос Республики».

Дубовой - уроженец Украины, с 2014 года он воевал на стороне «ДНР», в том числе в отрядах под руководством Игоря Стрелкова (Гиркина) и Арсения Павлова, известного как Моторола. Поддерживал широкомасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Пока нет никаких указаний на то, что гибель Дубового могла быть результатом покушения. При официально не выясненных обстоятельствах на украинских территориях, контролируемых так называемыми «ДНР», «ЛНР» или Россией, в последние годы погибло немало полевых командиров и других видных пророссийских деятелей.