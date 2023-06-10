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В джунглях Колумбии нашли пропавших 40 дней назад детей
В джунглях Колумбии нашли четверых детей, пропавших в начале мая после крушения небольшого самолета. Они выжили. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.
Петро рассказал журналистам, что дети были одни, сейчас им оказывается медицинская помощь. Подробностей, как детям удалось выжить, он не сообщил. Но, по словам чиновников, дети принадлежат к народности уитото и старшие из них знают, как выживать в тропических лесах.
Самолёт с шестью пассажирами и пилотом разбился утром 1 мая. Через две недели поисковая группа обнаружила его обломки в густом лесу и извлекла тела трех взрослых. Однако детей – братьев и сестер в возрасте 13, 9 и 4 лет, а младшему не было и года – спасатели не нашли.
Предположив, что они могут быть живы, армия направила на поиски 150 солдат с собаками. Помощь оказывали и добровольцы из коренных племен. На протяжении всего времени в джунгли сбрасывали ящики с едой и воспроизводили сообщение, которое записала бабушка детей, с просьбой оставаться на одном месте.
Другие новости дня
Каладзе: Предприняты конкретные шаги, чтобы в декабре страна получила статус
«На встречах высокого уровня, подчеркивается, насколько важен для Грузии процесс евроинтеграции», - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя состоявшуюся встречу премьер-министра Грузии с канцлером Германии.
«Вы видите, что в последние дни Ираклий Гарибашвили активно использует все международные платформы, чтобы сказать нашим друзьям, обществу, насколько важна для нас европейская интеграция и как сложно пройти этот путь, в этом нашему народу нужна поддержка», - сказал градоначальник.
При этом Каладзе отметил, что Грузия уже осуществила на этом пути важнейшие реформы.
«Если какая-либо страна и заслуживала получения статуса, так это Грузия. Нам дали путеводитель из 12 пунктов и сейчас полная готовность, предприняты конкретные шаги для того, чтобы данный план был полностью выполнен и в декабре страна получила статус», - отметил Каха Каладзе.
На ракетном заводе в Анкаре произошел взрыв
В столице Турции – Анкаре – произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.
По информации Минобороны Турции, погибли пятеро рабочих. Местные СМИ сообщают также о «множестве пострадавших». По факту взрыва начато расследование.
В Одессе из-за атаки дронов погибли три человека
В Одессе из-за российской атаки беспилотниками погибли три человека, 26 получили ранения.
Согласно сообщению украинского оперативного командования «Юг», ночью Россия атаковала Одесскую область дронами «Шахед». Все они были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны. В результате взрыва одного из беспилотников возле многоэтажного дома образовалась воронка, в нескольких домах выбило стекла. Обломки попали в квартиру, в ней возник пожар.
По информации Сил обороны юга Украины, над Одесской областью сбили восемь «Шахедов». Среди раненых – трое детей и беременная женщина.
Также дроны атаковали Николаевскую область, сообщили в украинском оперативном командовании. Всего ночная тревога звучала более чем в десяти украинских областях, а также в Киеве.
Назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных территорий региона. По его словам, в результате атак погибла женщина. В ударах он обвинил «заокеанских военных преступников» и «киевский режим».
Также глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром были сбиты баллистические ракеты, запущенные украинской армией. По его словам, жертв и пострадавших нет.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу июня 2023 года в результате боевых действий погибли 8983 мирных жителя, 15 442 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
На пляжи Одессы выносит обломки домов и мусор из-под Херсона
Потоки воды, вызванные разрушением плотины Каховской ГЭС, вышли в Черное море и достигли Одесской области. Как сообщают местные каналы, на берега и пляжи волны выносят смытые части домов, мусор, бытовую технику и мебель. Также на побережье замечены прибитые течением мины, смытые с минных полей в Херсонской области.
Одесское издание «Думская» публикует фотографии и видео прибитых к берегу кустов и деревьев, газовых баллонов, холодильников, диванов и стульев. На пляж Черноморска волны вынесли разрушенный сельский туалет. Сообщается о значительном загрязнении морской воды.
Наибольшее беспокойство у жителей вызывают разнообразные мины, которые тоже были вынесены водой с размытых берегов Днепра ниже Каховской ГЭС. Местные СМИ считают, что количество уплывших в море противопехотных, противодесантных и прочих мин может исчисляться тысячами.
По словам военного корреспондента «Думской» Григория Ак-Мурзы, большая часть мин, смытых водой – это различные противопехотные боеприпасы, в основном типа ПМН («противопехотная мина нажимная»), ПМН-2, ПМН-3 и ПМН-4. У всех них герметичный пластиковый корпус и значительная плавучесть. Также берега и дельта Днепра в зоне затопления были минированы минами ПФМ-1 и ПФМ-1с, прозванными за характерную форму «лепестками». Они тоже пластиковые и легко разносятся водой.
Местные жители своими силами стараются очищать побережье от мусора. Власти призывают их быть осторожными и в случае обнаружения мин и других опасных предметов связываться с военными.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – подконтрольный России левый берег. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.
- Экологи предупреждают, что в затопившую Херсонскую область воду, помимо бытового мусора и отходов канализации, попало множество вредных веществ. Вода размыла кладбища и скотомогильники. В нее попали бензин и дизельное топливо со смытых бензоколонок, машинное масло и мазут из разрушенного машинного зала Каховской ГЭС, скапливавшиеся на дне Днепра токсичные промышленные отходы, трупы погибших животных. Все это может в ближайшее время привести к экологической катастрофе.
К иску Украины в суд ООН о геноциде присоединятся более 30 стран
Международный суд ООН в пятницу позволил более чем 30 странам мира присоединиться к иску Украины против России о геноциде. Украина подала иск 27 февраля 2022 года, через три дня после начала российского военного вторжения. Позже, в июле, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев вновь обратился в суд по поводу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
По решению суда, к делу получат право присоединиться 32 страны - это практически все европейские государства, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. США было отказано на период предварительного рассмотрения возражений.
Международный суд в Гааге рассматривает и другие иски Украины против России. 6 июня прошли первые слушания по делу о предполагаемым нарушении российской стороной двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации. Иск был подан Украиной еще в 2017 году в связи с аннексией Россией Крыма и действиями в Донбассе. Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что на принятие решения суду ООН понадобится не менее нескольких месяцев.
Решение Международного суда является обязательным к выполнению для обеих сторон в том случае, если и ответчик, и истец признают его юрисдикцию.
Бывший британский премьер Борис Джонсон покинул парламент
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мандата депутата Палаты общин британского парламента. Об этом вечером в пятницу сообщает Би-Би-Си со ссылкой на заявление экс-премьера.
Причиной отставки стали выводы опубликованного ранее в пятницу доклада комитета по привилегиям Палаты общин, который расследовал обстоятельства организации вечеринок в резиденции премьера во время локдауна, введенного в связи с эпидемией COVID-19.
Уйдя с поста премьера летом прошлого года, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов, который он представлял в Палате общин долгие годы. Теперь там пройдут досрочные выборы.
Авторы доклада, в частности, пришли к выводу, что Джонсон умышленно вводил парламент в заблуждение. Бывший премьер это отрицает. Он обвинил авторов доклада в политической предвзятости. Джонсон не заявил, что уходит из политики. Не сообщалось, будет ли он снова баллотироваться.
Помимо прочего, в докладе говорилось, что, уходя с поста премьера, Джонсон выдвинул ряд своих приближенных на получение различных наград или привилегий, включая рыцарские титулы или места в Палате лордов. Среди них были и те, кто присутствовал на вечеринках во время локдауна. Само по себе составление подобных списков уходящими премьерами является традицией, однако в случае Джонсона многие политики - как лейбористы, так и консерваторы - посчитали присутствие в нем ряда фигур крайне неуместным.
Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. Во время его пребывания во главе кабинета Британия официально вышла из ЕС. Джонсон также был одним из наиболее последовательных сторонников помощи Украине в отражении российского вторжения. Утрата доверия многих депутатов-консерваторов в связи со скандалом с вечеринками и другими проблемами кабинета, однако, заставила Джонсона уйти в отставку.
Азербайджанская сторона открыла огонь по машине с военными – Минобороны Армении
Сегодня, 9 июня, в 18:30 подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по автомобилю, перевозившему военнослужащих Вооруженных сил Армении в направлении Кахакни (Гегаркуникская область). Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Потерь с армянской стороны нет, говорится в сообщении ведомства.
В Министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщение об обстреле автомобиля с армянскими военнослужащими.
Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на восточном и северном направлениях линии соприкосновения с применением стрелкового оружия, сообщили сегодня утром в Армии обороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха.
В последние дни армянская и азербайджанская стороны практически ежедневно обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня, пишет Радио Азатутюн.
Суд в США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа
Федеральный суд США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа. Бывшего президента Соединенных Штатов среди прочего обвиняют в несанкционированном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году.
Судебное решение было обнародовано в день, когда двое юристов заявили, что не будут представлять интересы бывшего президента, а бывшему помощнику экс-президента Уолту Науте предъявили обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными бумагами в резиденции Трампа.
Трамп предстанет перед судом в Майами во вторник, 13 июня, за день до своего 77-летия.
По самой «тяжелой» из статей обвинения Трампу грозит до 20 лет тюрьмы. Бывший президент США уже заявил в собственной соцсети, что вину не признает.
Журналисты называют обвинения в отношении бывшего президента, выдвинутые федеральной прокуратурой беспрецедентными - в истории США такого не случалось. Кроме того, процесс будет проходить на фоне президентской предвыборной гонки. Выборы состоятся в следующем году и Трамп является одним из кандидатов, лидирующим в опросах. Судебное преследование не будет помехой для проведения избирательной кампании, уточняет Reuters.
Трамп и его политические союзники называют преследование называют местью со стороны президента-демократа Джо Байдена. В свою очередь Белый дом заявил, что заранее об обвинительном заключении в отношении экс-президента не знал.
В августе прошлого года Федеральное бюро расследований провело в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыск. Тогда были изъяты 11 комплектов секретных документов и около двух десятков коробок, о содержимом которых не сообщалось.
Трамп заявлял, что изъятие производилось незаконно, поскольку многие из документов он рассекретил сам во время своего президентства.
В Казахстане на границе изъяли партию беспилотников для России
Власти Казахстана изъяли партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию. Об этом сообщает Orda.kz.
По данным издания, партия из 14 беспилотников DJI AgrasT30 на общую сумму в почти 16 миллионов рублей была задержана при попытке перевезти ее через границу в Жамбылской области. Дроны перевозила кыргызстанская фирма «Импульс-Инвест» транзитом через Казахстан, но у компании не оказалось лицензии на транспортировку таких товаров. Официально беспилотники предназначалась для российской строительной компании «Нова».
«Импульс-Инвест» оштрафовали на 76 тысяч тенге (около 14 тысяч рублей). Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации выставил конфискованные беспилотники на торги.
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году страна импортировала дронов на 5 миллионов долларов, а в Россию отправила - на 1,23 миллиона.
О том, что Казахстан помогает России закупать беспилотники и чипы, в конце мая сообщало издание «Важные истории». Казахстанские компании выступают в роли посредников между Китаем и Россией в сделках по покупке БПЛА и других товаров двойного назначение, на закупку которых на Россию наложены санкции.
Весной США предупредили власти Казахстана о риске вторичных санкций за помощь России в обходе ограничений. После этого Казахстан пообещал ужесточить борьбу с попытками обойти санкции. В июне банки страны начали блокировать переводы за поставки в Россию серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования и другой электроники.
Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня
Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня непосредственно перед разрушением ее плотины, повлекшим наводнение в нижней части Днепра, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. По этим данным, инфракрасные датчики зарегистрировали тепловую вспышку, которая может указывать на крупный взрыв.
Американская разведка, согласно публикации, подозревает, что за разрушением дамбы стоит Россия, но не обладает достаточными доказательствами. При этом, как сказано в публикации, взрыв мог быть и случайным - доказательств того, что он был преднамеренным, пока также нет.
Norsar, норвежская система сейсмического слежения, утверждает, что сигнал со станции в Румынии ясно указывает на взрыв в 2:54 утра 6 июня - без выводов о том, кто стоит за ним.
Украина обвиняет в подрыве плотины Каховской ГЭС Россию. Служба безопасности Украины обнародовала сегодня перехват разговора, в котором, как утверждается, российский военный заявляет, что подрыв совершила российская диверсионная группа - не ожидав последствий. Аутентичность разговора подтвердить невозможно.
Украина утверждает, что российские военные заминировали ГЭС ранее на случай украинского наступления. Украинские представители подчеркивают, что плотина проектировалась с огромным запасом прочности против внешних воздействий, и считают, что она была подорвана изнутри.
Кремль называет разрушение плотины «преднамеренной диверсией» со стороны Киева, не уточняя при этом, что именно могло привести к ее разрушению.
Еще одна версия - естественное разрушение плотины вследствие прежних обстрелов и недобросовестного обслуживания ГЭС Россией, которая контролировала ее и, в частности, не снизила слишком высокий уровень воды в водохранилище.
Представители стран Запада, комментируя разрушение плотины, прямо не заявляли о том, что к нему причастна Россия, однако все же отмечали ответственность Москвы за случившееся - поскольку именно Россия совершила вторжение в Украину 24 февраля прошлого года и оккупировала часть Херсонской области, превратив ее в зону боев.
Разрушение плотины повлекло затопление больших территорий ниже по течению и обмеление водохранилища выше. Затоплена большая территория по обеим берегам Днепра, в том числе десятки населенных пунктов. Зона затопления на подконтрольном России левом берегу больше, чем на контролируемом Украиной правом. По последним данным, погибли не менее 13 человек.
Прорыв плотины повлек негативные последствия для обеих сторон - украинским силам теперь сложнее было бы форсировать Днепр при наступлении, однако, есть сомнения в том, что они вообще собирались это делать. Российские укрепления вдоль реки оказались частично затоплены, и из-за обмеления водохранилища аннексированный Крым может остаться без снабжения водой из Днепра.
Путин утверждает, что украинское наступление началось
Президент России Владимир Путин выступил с утверждением, что украинские военные начали наступление на позиции российских войск, но не достигли успеха.
Заявление прозвучало на фоне сообщений об упорных боях, в частности, в Запорожской области, а также под Бахмутом. По ряду сообщений, украинские военные предприняли ряд попыток прорыва российской обороны. При этом в Киеве официально отрицают, что наступление, о подготовке которого говорилось несколько последних месяцев, уже началось.
По словам Путина, Украина «использует стратегические резервы» и несет большие потери, превышающие «классический показатель». Российский президент утверждает, что украинские войска «не достигли своих целей ни на одном участке», однако еще сохраняют «наступательный потенциал». «Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий», - сказал Путин.
Сообщения о переходе украинских войск в наступление на ряде направлений появились в начале июня. В последние дни их несколько раз комментировал министр обороны России Сергей Шойгу, приводя огромные цифры предполагаемых украинских потерь - тысячи человек убитыми, сотни единиц бронетехники. Стороны боевых действий, как правило, преувеличивают потери противника.
Владимир Путин крайне редко комментирует актуальные события на фронте. Ранее он ограничивался заявлениями вроде «специальная военная операция идет по плану», не комментируя ни потерю российскими войсками позиций в Харьковской области, ни оставление ими Херсона осенью прошлого года.
Украинская сторона официально не сообщала ни о переходе в наступление, ни о потерях. Представители Украины заявляли, что ВСУ на ряде участков фронта ведут наступательные действия, однако они носят тактический характер. В Минобороны Украины отмечали, что о контрнаступлении не будут объявлять публично. При этом президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские представители в последние дни говорили, что наступление еще не началось. Последние заявления Путина в Киеве пока не комментировали.
Ряд американских и британских СМИ отмечали в последние дни возросшую интенсивность боевых действий и со ссылкой на анонимных украинских представителей писали о том, что речь может идти о начале наступления. Они также отмечали, что украинские войска понесли потери в бронетехнике. По сообщениям, были потеряны и несколько единиц техники, поставленной в последние месяцы с Запада, включая танки «Леопард» и боевые машины «Брэдли». Судя по открытым данным, существенных изменений линии фронта в последние дни не произошло.
- Издание Politico со ссылкой на беседы с высокопоставленными представители администрации США пишет в четверг, что дальнейшая американская помощь Украине, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от того, насколько успешным окажется украинское контрнаступление.
- По мнению собеседников издания, если это наступление остановится или потерпит провал, военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, будет ослаблена и начнутся поиски дипломатического решения.
- Ранее Politico сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как один из возможных сценариев развития событий переход военного конфликта в замороженную стадию на годы или даже десятилетия. По мнению источников издания, этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учетом того, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, а украинское контрнаступление, вероятнее всего, не нанесет смертельного удара России, говорится в статье.
Минфин Грузии: слова Джима О'Брайена о санкциях «интерпретированы» в СМИ
В Министерстве финансов Грузии отреагировали на заявление руководителя Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О'Брайена относительно уклонения от санкций, введенных в отношении России. В грузинском ведомстве заявили, что его «заявление по-прежнему интерпретируется в СМИ и используется в качестве очередной дезинформации против Грузии», передает портал Civil.ge.
Издание Politico 8 июня написало, что, О'Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, вызывающих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций.
«Грузия была упомянута не как страна, где обходят санкции, введенные нашими международными партнерами, а в списке стран, которые активно сотрудничают с партнерами, чтобы максимально предотвратить нарушения санкционного режима», — говорится в заявлении министерства финансов Грузии.
Ведомство также ссылается на статистику и подчеркивает, что с момента введения международных санкций в отношении России таможенными постами Грузии принято более 1200 решений о возврате подсанкционных товаров и более 800 отказов в реэкспорте товаров.
Как пишет Грузинская служба Радио Свобода, О'Брайен принял участие в дискуссии, организованной Европейским советом по международным отношениям (ECFR). Говоря о странах, с которыми Вашингтон обсуждает тему обхода Россией санкций, он вначале упомянул Турцию. После этого его спросили:
«Давайте поставим вопрос иначе. Насколько велика проблема обхода (санкций)? У вас есть данные? Вы упомянули страны…»
О’Брайен ответил: «Насколько велика (проблема)? Мы знаем, что это серьезная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места. У нас есть группы, которые ездят в Турцию и другие места».
По его словам, Россия к началу 2023 года смогла восстановить до довоенного уровня импорт важных категорий электронных товаров – через третьи страны.
Исландия закрывает своё посольство в России
Исландия закрывает своё посольство в России. Оно прекратит работу с 1 августа. Кроме того, Исландия потребовала от России ограничить своё дипломатическое присутствие в Рейкьявике, понизить уровень дипломатического представительства и сократить численность персонала российского посольства.
В заявлении исландского МИД подчёркивается, что речь не идёт о разрыве дипломатических отношений.
«В данный момент наши торговые, культурные и политические связи с Россией сократились до исторического минимума. Поэтому продолжать работу посольства более не оправданно», – говорится в документе.
Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир упомянула, что с момента обретения независимости в 1944 году Исландия поддерживала взаимовыгодные отношения с Россией. Она выразила надежду, что когда-нибудь обстоятельства позволят России и Исландии возобновить нормальные и плодотворные отношения.
«Но это зависит от решений Кремля», – сказала министр.
Вице-премьер России прибыл с рабочим визитом в Абхазию
В самопровозглашенную республику Абхазия с рабочим визитом прибыла российская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.
Новак – куратор Абхазии и Южной Осетии в российском правительстве. Он уже осмотрел ряд объектов, которые были отремонтированы за счёт финансовой помощи РФ в рамках Инвестпрограммы.
Российская делегация также посетила территорию будущего отеля «Москва Резорт» в Пицунде.
Новак планирует осмотреть и Сухумский аэропорт, восстановить который абхазские власти планирует с привлечением российского инвестора.
На де-факто границе по реке Псоу российскую делегацию встретили абхазский вице-президент Бадра Гунба, глава администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш и посол России Михаил Шургалин.
В состав российской делегации также входят начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.
Швеция разрешила НАТО размещать у себя войска
Швеция разрешила НАТО размещать на своей территории войска и военные базы - ещё до официального вступления в НАТО. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Юнсон.
По их словам, это «подготовительные меры». В статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter, чиновники заявили, что размещение в Швеции войск НАТО увеличит обороноспособность страны и станет «чётким сигналом России». Они отметили, что в обозримом будущем Россия будет представлять угрозу для соседних стран, поскольку «территориальные претензии» российского президента Владимира Путина невозможно предсказать.
- Швеция и соседняя с ней Финляндия после начала полномасштабной войны в Украине объявили о намерении вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, которого придерживались многие годы.
- В апреле этого года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического союза. Швеция остаётся в статусе кандидата: её вступление в НАТО пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник – трое раненых
В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник. Погибших нет, трое людей получили осколочные ранения, от госпитализации они отказались. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В городе введён режим ЧС, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
После падения дрона повреждения получили не меньше десяти квартир, разрушена несущая стена на втором этаже, сообщает Shot.
Местные телеграм-каналы публикуют фото офиса, в который влетел беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента в помещении никого не было. Также сообщается, что на крыше дома напротив возник пожар. Жильцы смогли потушить его сами.
Попадание беспилотника в жилой дом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы», – сказал он.
В Кремле инцидент назвали «атакой Киева на гражданскую инфраструктуру России».
По предварительной информации, дрон был запущен по авиационному заводу. Среди других возможных целей – местный аэродром или отдел ФСБ. Беспилотник начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы, и места назначения он не достиг.
- На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Обвиняемую в похищении сына Пашиняна отпустили из зала суда
Суд в Ереване сегодня, 9 июня приговорил Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении, к четырем годам лишения свободы условно – с испытательным сроком в один год. Суд также постановил немедленно освободить Акопян из зала заседаний, передает Радио Азатутюн.
Судебное заседание по делу Гаяне Акопян, матери погибшего во Второй Карабахской войне Жоры Мартиросяна, проходило за закрытыми дверями.
В начале заседания адвокаты Акопян сообщили, что их подзащитная решила отказаться от их услуг из-за существующих разногласий относительно тактики защиты. Суд решил привлечь общественного защитника для обвиняемой.
18 мая Следственный комитет возбудил дело по факту похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота Пашиняна. По делу была арестована Гаяне Акопян, которая, однако, заявила, что не пыталась похитить сына премьера, а пригласила его в машину и хотела вместе с ним поехать в «Ераблур» – военный пантеон, где захоронен ее сын.
Ашот Пашинян, который на полпути выпрыгнул из автомобиля, утверждал обратное. Он сказал, что не хотел ехать в «Ераблур», а Гаяне Акопян везла его туда против его воли.
Ранее, несмотря на то, что апелляционный суд постановил отменить арест в отношении Гаяне Акопян, назначив домашний арест в качестве меры пресечения, на первом заседании суда по делу суд общей юрисдикции вновь арестовал женщину.
Между Грузией и Молдовой возобновляется авиасообщение
С 20 июня возобновляется прямое авиасообщение между Грузией и Молдовой.
По информации грузинского Агентства гражданской авиации, авиакомпания FLYONE планирует выполнять ежедневные рейсы по маршруту Кишинев-Тбилиси-Кишинев.
Грузинские авиационные власти удовлетворили заявку FLYONE на выполнение полетов накануне, 8 июня.
Ранее авиакомпания Air Moldova, выполнявшая рейсы из Кишинева в Тбилиси, прекратила полеты из-за финансовых проблем.
Верховный суд Нидерландов: золото скифов из музеев Крыма вернут Киеву
Верховный суд Нидерландов утвердил решение о передаче коллекции скифского золота из музеев Крыма Украине. Об этом сообщает издание Hogeraad.
Решение Верховного суда положило конец конфликту вокруг скифского золота, который длится с 2014 года. Теперь музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать художественные ценности государству Украина, а не музеям аннексированного Россией Крыма.
Выставка «Крым – золото и тайны Черного моря» проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции, Украина оспорила это решение.
В сложившейся музейной практике экспонаты обычно возвращают музеям, в которых они расположены. Однако украинское министерство культуры заочно изъяло золото у крымских музеев и передало их на хранение в киевский Музей истории Украины.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы крымских музеев на это решение заняло около пяти лет.
В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме утвердил его и отправил в последнюю инстанцию в Верховном суде Нидерландов.
Глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов назвал решение Апелляционного суда «рейдерским захватом». В МИД России его посчитали политически мотивированным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил тогда, что доволен решением. «Мы всегда возвращаем своё. Вернули «скифское золото», вернём и Крым», – написал он.
Батумский стадион получил «Оскар» в сфере недвижимости
Новый батумский стадион получил награду в категории «Лучшее общественное здание» на престижном конкурсе недвижимости FIABCI Prix d’Exellence Awards 2023 в Майами.
Стадион, который открылся три года назад, был спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Он соответствующий категории IV стандарта UEFA, вмещает около 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 55 млн долларов), пишет агентство «Новости-Грузия».
«Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости на мировом конгрессе FIABCI, прошедшем в городе Майами. Всех поздравляем с этим важным признанием! Впереди нас ждет не одна победа!» – говорится в сообщении правительства Аджарии.
FIABCI – масштабное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие тысячи успешных компаний из более чем 70 стран. В эти дни в Майами проводится 73-й по счету Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI, в котором принимает участие глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
В югоосетинском парламенте предложили снизить избирательный барьер
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Амиран Дьяконов выступил с инициативой снизить с семи до трех процентов минимальный порог для прохождения политических партий в парламент.
«Необходимо отметить, что ранее этот порог составлял 5%, однако в 2009 году были внесены изменения в закон о выборах депутата парламента и этот порог составил 7%. Семь процентов – это исключительно дискриминационный барьер для Южной Осетии, порог, который серьезно искажает результаты волеизъявления избирателей», – сказал он агентству «Рес».
Дьяконов добавил, что многие партии не преодолевают этот барьер, а значит, голоса их сторонников не учитываются при распределении мандатов.
«Фактически, до 30% голосов избирателей теряются, то есть, треть проголосовавших избирателей не получают своего представительства в парламенте. Это снижает легитимность представительного законодательного органа власти, а он, по своей сути и по сути законодательства должен показать все многообразие политического ландшафта Южной Осетии», – отметил парламентарий.
Дьяконов говорит, что высокий барьер призван объединять немногочисленные партии в избирательные блоки, но югоосетинское законодательство это не предусматривает. По словам депутата, в рамках законодательной инициативы законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного комитета в ближайшее время.
Парламентские выборы в Южной Осетии должны пройти в 2024 году. В самопровозглашенной республике перед выборами наблюдается бум партийного строительства.
Ардзинба: признание Абхазии со стороны Грузии неизбежно
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что признание независимости Абхазии со стороны Грузии неизбежно. Об этом он заявил в эфире российского Первого канала.
«Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский Революционный комитет, то есть официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть, уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации», – отметил Ардзинба.
Он говорит, что у Грузии и ранее были «абсолютно абсурдные территориальные претензии».
«Когда распадалась Российская империя в 1917 году, Грузия, пытаясь попасть в Лигу наций, подавала соответствующие документы. В заявочном пакете была карта Грузии, якобы территория Грузии простиралась до района Туапсе. Любой историк вам подтвердит, что никогда грузинское государство не обладало этой территорией», – заявил Ардзинба.
Политик говорит, что абхазские власти не обсуждают суверенный статус Абхазии «ни на какой площадке и ни на каком уровне». Гороря о Женевских дискуссиях, Ардзинба сказал, что на этой площадке обсуждаются два вопроса – подписание соглашения о неприменении силы и решение гуманитарных задач.
«Если Грузия хочет развивать нормальные отношения с нами, то мы требуем, безусловно, признания и подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы, дабы сохранить в долгосрочной перспективе стабильность в нашем регионе», – отметил он.
Ардзинба назвал «деструктивными» попытки США распространить свое влияние по всему миру, заявив, что цель «стран коллективного Запада» – создание «огненного кольца» вокруг России, провоцирование локальных конфликтов на приграничных с Россией территориях. Он также утверждает, что в Абхазии нет антироссийских настроений.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
ЕС согласовал новые правила предоставления убежища
Министры юстиции и внутренних дел стран-членов Европейского союза согласовали план реформы системы предоставления убежища в ЕС. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на председательствующую в Совете ЕС Швецию.
Договоренностей удалось достичь после нескольких часов напряженных переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых членов Евросоюза, таких как Италия, Австрия и Нидерланды.
В соответствии с достигнутым соглашением, каждая страна будет нести ответственность за прием определенного числа мигрантов, но не обязательно должна принимать их.
Государства, которые не хотят принимать нелегальных мигрантов и беженцев, смогут помочь принимающим их странам деньгами (до 20 тысяч евро на человека), а также оборудованием или персоналом.
Соглашение введёт новую ускоренную пограничную процедуру, в соответствии с которой заявитель без шансов на убежище будет немедленно отправлен обратно. При этом все ходатайства о предоставлении убежища должны рассматриваться в течение максимум шести месяцев, сообщила на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала соглашение «историческим успехом - для Европейского Союза, для новой, солидарной миграционной политики и для защиты прав человека». В то же время Берлину не удалось добиться исключений в вопросе предоставления убежища для семей с детьми.
Новые правила теперь должны быть одобрены Европарламентом.
- В конце прошлого года Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщало, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллиона украинцев. Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия.
- В сентябре 2022 года после объявления мобилизации в России из страны уехали несколько сотен тысяч человек. После этого некоторые стран ЕС заявили, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
- Поток беженцев, прибывающих в Европу, многократно увеличился в 2015 году. Среди причин – обострение военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, гражданская война в Ливии и ухудшение условий в лагерях для беженцев в Турции и других странах Среднего Востока. Тогда в Европу прибыли до 1,8 миллиона беженцев. Страны оказались к этому не готовы – в европейском публичном дискурсе появился термин «миграционный кризис».
- Летом 2021 года миграционный кризис в Европе обострился. Представители Евросоюза обвинили в этом белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, по их утверждению, намеренно доставлял в Беларусь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвию.
- С января 2022 года пограничное агентство Евросоюза Frontex зафиксировало более 275 тысяч нелегальных въездов в Европу, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российский военный пилот отказался воевать и сбежал в Литву
Пилот российской боевой авиации Дмитрий Мишов отказался участвовать в войне и сбежал в Литву, где попросил убежища. Он заявил, что считает войну в Украине преступлением, совершённым ради сохранения власти президента России Владимира Путина. Его историю рассказывает Би-би-си.
26-летний лейтенант Мишов — выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища, он служил в 15-й бригаде армейской авиации, с первого дня войны принимающей участие в российском вторжении в Украину. За месяц до вторжения в 2022 году пилот подал рапорт об увольнении из вооруженных сил. Несколько месяцев он служил, по собственным словам, на белорусской территории, не участвуя в боевых действиях, но перевозя военные грузы.
В апреле его вернули в Россию, чтобы он продолжил оформлять свое увольнение. В начале осени Мишов получил приказ об увольнении, его служба в армии должна была закончиться в октябре. Однако в России была объявлена мобилизация, указ президента страны Владимира Путина, кроме прочего, запрещает офицерам увольняться из армии.
Мишов попытался оспорить отмену своего увольнения в суде, но в декабре Псковский гарнизонный военный суд встал при рассмотрении дела на сторону командования. В январе пилота обязали отправиться на фронт. Тогда он вскрыл себе вены, чтобы потерять высшую категорию оценки здоровья для службы, без неё он бы не мог служить в экипажах вертолётов. Ему сообщили о возможном возбуждении уголовного дела против него, выбирая между войной и тюрьмой, лейтенант решил скрыться за границей.
По словам Мишова, он не отказался бы участвовать в войне, если бы речь шла о защите Родины.
«Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления», — говорит офицер.
Он рассказал Би-би-си, что среди военных есть небольшой процент сторонников и противников войны, остальные относятся к ней индифферентно. После отступления российских войск из Херсона некоторые его коллеги «радовались, что город оставили в покое». Военные не верят пропаганде Кремля, и не считают, что в Украине правят нацисты или что Киев готовил нападение, говорит он.
Мишов рассказывает, что вертолёты за линию фронта отправляли без тепловых ловушек, защищающих технику от ракет, без ракет, пилотских пайков, со сломанным оборудованием. За время войны полк, в котором служил Мишов, потерял почти 20 процентов вертолётов, два из них были взорваны диверсантами. После взрывов охрана аэродрома была усилена декоративно: «меньше вертолетов — меньше летаем. Взорвали и взорвали». Он считает, что армия к войне была абсолютно не готова, и до сих пор в ней не заинтересована.
В Европе пилот надеется получить убежище, новое образование и «построить новую жизнь». В Литву он попал, скрытно перейдя границу через лес, как утверждается, с помощью антипутински настроенных отставных офицеров. Переход был совершён 28 мая: в России в этот день отмечается день пограничника.
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