В Ереване найдено тело уехавшей из Чечни девушки

В Ереване найдена мёртвой уроженка Чечни Айшат Баймурадова, уехавшая из России, как сообщалось, из-за домашнего насилия. Об этом сообщила полиция Армении. Ранее сообщалось о её исчезновении, правозащитники предполагали, что её могли похитить и вывезти в Чечню.

«19 октября в центр оперативного управления Полиции МВД позвонил гражданин и сообщил об обнаружении тела женщины в одной из съёмных квартир на улице Демирчяна в Ереване. Оперативные группы Полиции МВД выехали на указанное место. Выяснилось, что обнаруженное тело принадлежит 23-летней Айшат Баймурадовой, пропавшей без вести 17 октября», — говорится в сообщении полиции Армении. В нём сказано, что ведётся предварительное расследование, причины смерти пока не названы.

Сообщается, что Баймурадова покинула Чечню с помощью правозащитной организации, оказывающей помощь женщинам с Северного Кавказа. О её исчезновении 17 октября сообщил активист Даниил Чебыкин. По его словам, она не вернулась с прогулки вечером 15 октября и перестала отвечать на звонки. Чебыкин предположил, что она могла стать жертвой насильственного возвращения. «Подобные случаи уже фиксировались ранее — в Европе, Грузии и регионах России. Судя по всему, теперь подобное могло произойти и в Ереване», — писал активист.

В 2023 году была вывезена из Петербурга в Чечню ранее бежавшая из республики Седа Сулейманова. О её местонахождении нет данных уже более двух лет, правозащитники опасаются, что её могли убить родственники.