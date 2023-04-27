В ЕС сохраняются разные подходы к закупкам боеприпасов для Украины

Послы государств Европейского союза вновь не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. Как отмечают «Немецкая волна» и польская радиостанция RMF FM, Брюссель ранее обещал Киеву передать до конца года 1 миллион боеприпасов. Речь шла как о складах в странах ЕС, так и о совместных закупках. Но из этого «миллиона» к настоящему времени Украине отгружено менее 40 тысяч боеприпасов.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал министров обороны 27 стран-участниц обратить внимание на эту ситуацию. Некоторые европейские дипломаты считают, что совместные закупки блокирует Франция. В Париже говорят, что всё производство и цепочки поставок боеприпасов должны находиться в Европе. Франция против того, чтобы снаряды производились в одной из стран ЕС, а порох изготовлялся в Южной Корее. «При таком подходе, мы никогда не поставим Украине боеприпасы», приводит «Немецкая волна» слова одного из европейских дипломатов, знакомого с ситуацией.

О нехватке сырья для производства взрывчатки, чтобы обеспечить Украину боеприпасами ранее писала Financial Times. Собеседники издания рассказали, что в ЕС ощущается дефицит пороха, пластита и тротила, который не позволяет быстро нарастить производство артиллерийских снарядов даже при условии достаточного финансирования. Нападение России на Украину показало, насколько слабы в Европе производственные мощности, на которых сказались десятилетия недоинвестирования, отмечала газета.

В то же время, Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи убежден, что Украина вовремя получит обещанную технику для контрнаступления.

Об этом он сказал во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам, сообщает «Европейская правда».

«Я твердо уверен, что мы доставили необходимое им оборудование, и мы продолжим поставки, чтобы поддержать их деятельность», – добавил генерал Кристофер Каволи.

«В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины», – сказал генерал

Кроме того, он выразил убеждение, что украинские партнеры хорошо используют оказанную помощь.