В Гааге прошли первые слушания по существу иска Украины против России

Исполком Федерации фигурного катания России одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом сообщила главный тренер российской команды Елена Чайковская, подтвердив информацию, которая ранее появилась в СМИ.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», – рассказала Чайковская.

Дэвис и Смолкин выступают в танцах на льду, они представляли Россию на Олимпиаде-2022 в Пекине, где заняли 14-е место. После Олимпийских игр фигуристы улетели тренироваться в США. В марте прошлого года они расписались в Лас-Вегасе, пишет портал Sports.ru, напоминая, что Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе, Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.

Отметим, что в Федерации фигурного катания Грузии информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в грузинскую сборную пока не комментировали. При этом новость активно обсуждают в России.

Тренер Татьяна Тарасова, к примеру, заявила, что «Грузия – дружественная страна».

«Дэвис и Смолкин очень хорошо помогут этой стране в фигурном катании. В России они уже давно не тренируются, и на них государство не тратится. Могу пожелать им хорошего пути, высоких результатов и будущих правильных выборов в карьере и жизни», – сказала Тарасова.

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что если Диана Дэвис и Глеб Смолкин перейдут под флаг Грузии, «их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026».

«Сейчас все выглядит разрозненно и невнятно: почти все потенциальные претенденты (помимо Дэвис/Смолкина, весь сезон методично выбиравших себе новую страну) отличились какой-то феерической нестабильностью. Но все они – люди, перед которыми совершенно определенно можно ставить задачу и рассчитывать на успех. Настя Губанова – чемпионка Европы. Ника Эгадзе – 7-е место на первенстве континента в достаточно сильной компании, и ему только 21, в отличие от Мориса Квителашвили. Карина Сафина/Лука Берулава в спортивных парах были девятыми на ОИ-2022, четвертыми на ЧМ и ЧЕ, в конце прошлого сезона внезапно объявили о том, что больше не катаются вместе, но совершенно очевидно, что на этих более чем качественных «обломках» начнется экстренное строительство новых дуэтов. Сейчас, когда в Москве образовался довольно сильный центр парного катания на базе школы Тутберидзе, результат может появиться достаточно быстро. Тем более что в группе Павла Слюсаренко с нынешнего сезона прекрасный спарринг. Ну и поскольку тренеры у перечисленных все свои, российские, понаблюдать за процессом будет как минимум любопытно», – отметила Вайцеховская.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина не считает потерей для России уход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Потеря? Если из «Химок» ушел бы наш футболист в другую сборную, это было бы потерей? Вот вам и ответ на вопрос. Дэвис и Смолкин не занимают высокие места в российском фигурном катании. Речи о потери быть не может. Они будут выступать на международных соревнованиях и пусть выступают. Тут нет какой-то великой беды», – заявила Роднина.

Диана Дэвис родилась в США. Она — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.