В Гали объявлена чрезвычайная ситуация из-за аварии на водоводе

В Гальском районе самопровозглашённой республики Абхазия в результате крупной аварии на головном сооружении магистрального водовода вышли из строя трубы диаметром 500 и 700 мм. В результате город Гали остался без централизованного водоснабжения.
Как сообщает «Гал-Медиа», решением комиссии администрации Гальского района в городе объявлена чрезвычайная ситуация.
«Временно приостановлена работа двух городских школ и трёх детских садов. Для обеспечения населения водой организована подача питьевой воды водовозами», – говорится в сообщении.
По информации местных властей, «Ингури ГЭС» предоставит населению автомашину с водой, а российская военная база совместно с Управлением городского хозяйства ведёт работы по подаче воды с небольшой скважины, расположенной рядом с Гальской центральной больницей.
Другие подробности, в том числе сроки ликвидации аварии не указываются.
