В Германии арестовали 30 картин с яхты Алишера Усманова

Полиция Германии конфисковала 30 картин из собрания российского олигарха Алишера Усманова. Среди них полотна признанных мастеров - например, Марка Шагала. Общая стоимость картин оценивается как минимум в 5 млн евро.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, картины являлись частью интерьера принадлежавшей Усманову суперъяхты «Дильбар». Яхта осенью 2021 года встала на капитальный ремонт в сухом доке в Гамбурге. Картины с тех пор хранились на складе компании-экспедитора.

После нападения России на Украину в феврале Алишер Усманов попал под санкции ЕС из-за своей тесной связи с президентом России Владимиром Путиным. По закону он должен был заявить о всех своих активах в Германии, включая художественные ценности, но не сделал этого. Яхта «Дильбар» стоимостью в 600 млн долларов была арестована немецкими властями в марте, сейчас она находится в Бремене.

Ранее немецкая полиция провела обыски на нескольких объектах недвижимости Алишера Усманова, в том числе – на его вилле на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже. Точную их стоимость установить сложно из-за редкости, однако в 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века, было продано за 12,5 миллиона евро.

Усманов отрицал, что ему принадлежат многочисленные активы в Германии, включая яхту, произведения искусства и недвижимость. По словам олигарха, они оформлены на фонды, которые он не контролирует.

Помимо нарушений санкционного режима, Германия также подозревает Усманова в отмывании денег и неуплате налогов на сумму более 500 млн евро.

На саммите Европейского совета в Брюсселе главы государств – членов ЕС поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе. По подсчетам газеты «Коммерсант», сейчас в Европе заморожено 17,4 млрд евро активов российского бизнеса и 23 млрд евро Центробанка. Кремль назвал идею конфискации российских активов в Европе «международным бандитизмом» и «попыткой легализации совершенного ранее воровства».