В Германии проходят выборы в бундестаг - без Ангелы Меркель

В Германии в воскресенье, 26 сентября, проходят парламентские выборы - впервые за 16 лет без участия действующего канцлера ФРГ. Ангела Меркель в 2018 году сняла с себя руководство Христианско-демократическим союзом и заявила об уходе из политики после четвертого срока на посту канцлера.

Выборы в Германии непрямые. Это означает, что граждане выбирают не канцлера, а партию, которая представила кандидата на пост главы бундестага.

За пост канцлера борются три претендента от наиболее популярных политических организаций – Армин Ланшет, председатель Христианско-демократического союза; Олаф Шольц, действующий вице-канцлер и член Социал-демократической партии и Анналена Бербок от партии «Зеленых». Наблюдатели называют исход выборов неочевидным из-за небольшого разрыва между ними.

Согласно соцопросам, в бундестаг могут пройти шесть партий. Это консервативный блок христианских демократов и Христианско-социального союза, левоцентристская Социально-демократическая партия, левые либералы из блока «Союз 90/Зеленые», либеральная Свободно-демократическая партия Германии, «Левые» и правые популисты из партии «Альтернатива для Германии». По прогнозам, по сравнению с выборами 2017 года правящие консерваторы могут потерять до трети голосов. Больше голосов в новом бундестаге может оказаться у «Зеленых». Всего в выборах участвуют более 50 партий и движений.

В правительстве Германии 598 мест, но по итогам прошлых выборов в бундестаг прошли более 700 депутатов. В этом году там может оказаться более 800 человек.

Голосовать в ФРГ можно и по почте. На прошлых выборах этим правом воспользовалась треть избирателей. В этом году из-за пандемии коронавируса проголосовать по почте могут более половины граждан.