В Грузии бабушку задержали за насилие над внуком во время TikTok-лайва

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту избиения ребёнка во время прямого эфира в TikTok. Женщина, которая, как предполагается, избивала своего малолетнего внука, уже задержана и находится в изоляторе временного содержания в Кутаиси.

Расследование в отношении бабушки начато по статье 126 Уголовного кодекса – «насилие». В прокуратуре сообщили, что официальное обвинение женщине будет предъявлено, вероятно, завтра, 2 сентября.

Запись видео, запечатлевшего произошедшее во время TikTok-лайва, правоохранителям передал гражданский активист Бека Квачантирадзе. Сегодня он также побывал в полиции в Тбилиси, чтобы дать показания.

Как рассказал Квачантирадзе грузинской службе Радио Свобода, сам он не следил за конкретным эфиром 31 августа, а запись ему предоставили. По его словам, семья часто устраивает так называемые live-марафоны, во время которых «использует ребёнка для сбора денег». Так как случаи насилия в этой семье уже ранее им замечались, он обратился и в Агентство социальной службы.

«Насколько я знаю, дважды туда приходили соцработники, но «проблемы не увидели» – у ребёнка есть крыша над головой и так далее. [Семья и мать] с самого рождения ребёнка зарабатывают на нём деньги: устраивают марафоны, будто ребёнку нужны средства даже на то, чтобы смотреть телевизор. Собирают деньги от его имени. Побои и крики уже были раньше», – говорит Квачантарадзе.

На распространённом им видео видно, как женщина кормит мальчика младше двух лет. По словам бабушки становится ясно: ребёнок опрокинул тарелку с едой, из-за чего она кричит на него и несколько раз ударяет.

«Если в год он такой наглый, то в 15 лет ты что, его убьёшь?» – говорит женщина и обращается к своей дочери: «Не корми его грудью, Натия, иначе обоих выгоню».

На видео также видно, что женщина оскорбляет пользователей соцсети, которые во время эфира вставали на защиту ребёнка и критиковали её поведение.

На задержание отреагировала и мать ребёнка. Дочь задержанной заявила, что всем, кто распространил видео, она грозит судебным иском. При этом она утверждает, что на неё «оказывают давление с целью довести до самоубийства». Женщина обратилась к пользователям TikTok с просьбой помочь собрать деньги на залог для матери. Во время прямого эфира ей позвонили, и тогда она сказала, что средства нужны для найма адвоката, который сможет доказать невиновность её матери.