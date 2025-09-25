В Грузии фигурантами резонансного убийства названы внук «Деда Хасана» и экс-генпрокурор

Стали известны новые детали ликвидации бизнесмена Левана Джангвеладзе, брата влиятельного «вора в законе» Мераба «Сухумского» в Тбилиси. Представители прокуратуры впервые назвали в числе организаторов экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, а главным заказчиком – Ираклия Усояна, внука «Деда Хасана» (Аслана Усояна), прозванного «королем русской мафии» и убитого в 2013 года.

Соответствующие показания дал детектив Робико Гогиашвили на процессе по делу в Тбилисском городском суде, пишет агентство «Новости-Грузия».

«По оперативной информации, внук «Деда Хасана» поручил Отару Парцхаладзе и братьям Микадзе убить Джангвеладзе за 5 миллионов долларов», – приводит агентство IPN слова Гогиашвили с закрытого судебного заседания.

О причастности к убийству известных грузинских бизнесменов, братьев Георгия и Давида Микадзе, прокуратура заявила в августе. Первого задержали, второго объявили в розыск.

По словам Гогиашвили, у Джангвеладзе были «напряженные отношения» с Парцхаладзе и Микадзе из-за бизнеса – экспорта сигарет и алкоголя в Россию. Разобраться с братом криминального авторитета без санкции сверху они якобы не решались.

Киллером, утверждает следствие, стал Гела Удзилаури – телохранитель Георгия Джохадзе. Его даже отправили в Грецию для тайных встреч с «ворами в законе». Именно Удзилаури, по официальной версии, 14 марта 2024 года в центре Тбилиси расстрелял Джангвеладзе, приехавшего всего на несколько дней на похороны. Бизнесмен погиб на месте, его водитель получил ранение. Удзилаури задержали 17 марта.

Гогиашвили не раскрыл своих источников, сославшись лишь на «оперативную информацию». Исходя из этого защита Удзилаури сочла его показания недостоверными.

Отар Парцхаладзе был генпрокурором Грузии в 2013-2014 годах. С недавнего времени он находится под санкциями США и Великобритании за предполагаемые связи с российскими спецслужбами. Сейчас Парцхаладзе живет и ведет бизнес в РФ. СМИ давно говорят о его причастности к убийству Джангвеладзе.

Георгий Микадзе – гражданин Грузии и Канады, совладелец M Group (элитные рестораны в Тбилиси), владелец гостиниц и импортер продуктов питания.

Давид Микадзе – предприниматель в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в сфере VoIP-телефонии.

Заказчикам и исполнителю убийства грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное. Соучастникам – до 11 лет за незаконное хранение оружия и до 7 лет за сокрытие преступления.