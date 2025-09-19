Великобритания ввела санкции против Левана Васадзе и Отара Парцхаладзе

Правительство Великобритании ввело санкции против бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе (Романова) и бизнесмена Левана Васадзе.

В Лондоне указывают, что ограничения введены «против связанных с Грузией сторонников незаконной войны Путина в Украине».

В пресс-релизе отмечается, что:

санкции Великобритании нацелены на скрытых сторонников России в Грузии;

этот шаг усиливает давление на международную сеть поддержки Москвы;

санкции введены на фоне роста российского влияния в Грузии.

Ограничения против Парцхаладзе и Васадзе предусматривают, в частности, арест активов, запрет на въезд и санкции в отношении трастовых услуг.

«По мере того как военные возможности России ослабевают, Кремль всё активнее обращается к прокси в третьих странах, включая Грузию, для поддержки своей войны и пропагандистских операций», – говорится в пресс-релизе.

В Лондоне подчёркивают, что ограничения введены против «грузинского политика и медиамагната» Левана Васадзе за использование его платформ для распространения пророссийской дезинформации. Бизнесмен Отар Парцхаладзе, «имеющий тесные связи с Россией и высшими эшелонами правящей партии «Грузинская мечта»», также внесён в санкционный список.

Отмечается, что под санкции попали и два нефтяных танкера, перевозивших российскую нефть в грузинский порт Батуми.

«Они входили в состав так называемого «теневого флота» – коллекции изношенных и опасных судов, используемых Кремлём в отчаянной попытке сохранить доходы от энергетики, являющиеся основным источником финансирования незаконной войны в Украине. Теперь этим судам будет запрещён заход в британские порты и отказано в доступе к Британскому судовому реестру», – сказано в заявлении.

По словам министра по делам Европы Стивена Даути, «военная машина Путина опирается на международную сеть, распространяющую ложь и финансирующую этот механизм».

«Мы перекрываем ещё одну линию снабжения, вводя санкции и сдерживая тех в Грузии, кто оказывает поддержку незаконной войне Путина в Украине. У Кремля не должно быть сомнений: Великобритания продолжит разоблачать теневые сети, подпитывающие Путина», – отметил он.

В пресс-релизе также говорится, что в новый санкционный список вошли компании Aeza International, «участвующая в дестабилизации Украины через предоставление интернет-услуг российским дезинформационным кампаниям», и HeliCo Group, «работающая в транспортной отрасли России».

Отмечается, что эти действия последовали за решением Великобритании в 2024 году понизить уровень отношений с Грузией.

«Тогдашний шаг был ответом на то, что правящая партия «Грузинская мечта» навязала законы по образцу Кремля, усилила давление на гражданское общество и заключила в тюрьму оппозиционных политиков», – говорится в сообщении.