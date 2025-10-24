В Грузии ликвидируют «Международный образовательный центр»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе издал указ о ликвидации юридического лица публичного права «Международный центр образования». Указ опубликован в «Законодательном вестнике» 21 октября и вступит в силу 1 января 2026 года.

«Определить Министерство правопреемником ликвидированного центра», — говорится в указе.

Согласно этому же документу, вся документация, оставшаяся в результате ликвидации центра, должна быть передана Министерству образования. Тем же указом Кобахидзе поручил министерству создать ликвидационную комиссию, которая до 31 декабря 2025 года «обеспечит процедуры и мероприятия, необходимые для ликвидации».

«Международный центр образования» был создан в 2014 году.

Как указано на сайте центра, его главная цель - «содействовать развитию кадров, обладающих знаниями и навыками в соответствии с международными стандартами, а также интеграции новых знаний в Грузии с учётом приоритетов развития государства».

Здесь же говорится, что центр «предлагает желающим учиться в ведущих университетах мира и после завершения программы обучения применять полученные знания в своей стране, Грузии».

16 октября Ираклий Кобахидзе представил «Проект концепции университетской реформы», в котором обозначил «7 проблем, стоящих перед системой, и пути их решения». Цель реформы – изменить систему финансирования государственных вузов. Эксперты критикуют реформу, считая её угрозой изоляции от европейской образовательной системы и ущемляющей академические свободы.