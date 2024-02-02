В Индии освободили голубя – его подозревали в шпионаже

Индийская полиция освободила голубя, которого подозревали в шпионаже. Он провёл в клетке восемь месяцев.

Голубя поймали возле мумбайского порта в мае 2023 года. На его лапках были два кольца, а на внутренней части крыльев – иероглифы, похожие на китайские. Полиция заподозрила голубя в шпионаже и забрала в участок, а потом отправила в больницу для животных.

В ходе расследования выяснилось, что птица улетела с «голубиных гонок», которые проводились на Тайване. Зоозащитники критикуют использование животных в азартных играх. Во время гонок птицы массово гибнут, а «недостаточно быстрых» голубей убивают ещё на этапе тренировок.

После расследования индийская полиция сняла с голубя подозрения и разрешила его освободить. Птицу отпустили на волю в конце января.