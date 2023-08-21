В Иране женщинам за отказ носить хиджаб будет грозить до 10 лет тюрьмы

В Иране комиссия парламента одобрила ужесточение наказаний за нарушение закона об обязательном ношении хиджаба. Теперь закон будет представлен Совету стражей конституции, состоящему из представителей исламского духовенства, назначаемых Высшим руководителем Али Хаменеи, и юристов.

Как сообщал ранее телеканал CNN, законопроект состоит из 70 статей, которые предусматривают введение гораздо более крупных штрафов и долгих тюремных сроков для женщин, отказывающихся носить хиджаб. Согласно новому пакету законов, срок тюремного заключения составит до 10 лет, а штраф увеличивается в тысячи раз - до 360 миллионов иранских риалов (7800 евро). Законопроект также ужесточает наказания для знаменитостей и компаний, нарушающих закон, и предполагает использование искусственного интеллекта для выявления нарушительниц дресс-кода.

В современном Иране действует закон, предписывающий всем женщинам закрывать волосы и шею. За его соблюдением следит полиция нравов, также нарушительниц опознают по записям с уличных видеокамер.