В Исландии объявлен режим ЧС из-за вулканической активности

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повысившейся вулканической активности. Сейсмологи предупреждают, что ждать извержения нужно в ближайшие дни или даже часы.

После серии подземных толчков образовались многокилометровые трещины в земле в городе Гриндавик, в 40 километрах от исландской столицы Рейкьявика. В этом районе ожидают выхода лавы на поверхность. Все четыре тысячи жителей города эвакуированы. Ученые опасаются за безопасность местной геотермальной электростанции, которая снабжает энергией 30 тысяч жителей полуострова Рейкьянес. Закрыт и эвакуирован также спа-курорт «Голубая лагуна» - одна из туристических достопримечательностей страны.

Полуостров Рейкьянес - наиболее сейсмоактивная зона в Исландии. Предыдущии землетрясения с выходом лавы на поверхность были здесь в августе 2022 и в июле этого года.

Всего в Исландии 33 активных вулканических системы.