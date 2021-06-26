Новости
В Исландии отменили все ограничения, связанные с коронавирусом
В Исландии в субботу 26 июня отменили все ограничения, связанные с распространением коронавируса. Больше нет необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, сняты и лимиты на число участников массовых мероприятий. Страна стала первым государством в Европе, пошедшим на полную отмену мер, связанных с пандемией (за исключением ограничений на въезд из-за рубежа).
«Мы возвращаемся к жизни, которой мы привыкли жить и к которой мы столь долго стремились» - сказала министр здравоохранения страны.
Исландия с самого начала пандемии сделала ставку на масштабное тестирование. В стране с населением в 330 тысяч человек на данный момент проведено более 750 тысяч тестов. Тестирование позволяло эффективно выявлять инфицированных и изолировать их. На пике развития эпидемии стране, однако, не удалось избежать локдауна. Сейчас почти 87 процентов жителей страны вакцинировано, и число новых случаев инфекции не превышает 10 за неделю.
За все время эпидемии в стране умерли 30 человек, причем только 1 - в нынешнем году. Как число смертей на душу населения, так и процент летальности в Исландии - одни из самых низких в мире.
Другие новости дня
В Грузии могут разрешить вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте 16-17 лет
Рекомендуемый возраст для вакцинации против коронавируса в Грузии, скорее всего, будет снижен с 18 до 16 лет. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Он пояснил, что проводить вакцинацию в младших возрастных группах планируется только с использованием препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech.
«Вы знаете, что несколько стран уже начали прививать детей с 12 до 15 лет. Это США, Канада, Израиль, Великобритания, Италия и другие страны. Мы очень надеемся, что у нас будет достаточное количество доз Pfizer», - заявил Гамкрелидзе.
Посредством международной платформы COVAX в марте Грузия получила первую партию вакцины Pfizer в количестве 29 250 доз. Все они уже израсходованы. Прививки этим препаратом делали медицинским работникам и гражданам старше 65 лет.
Во втором полугодии текущего года концерн BioNTech/Pfizer должен поставить Грузии еще 1 миллион доз вакцин.
В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции, добавив пункт, касающийся детей и подростков. Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше, сообщают «Новости-Грузия».
- Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 26 июня достигло 251 529 – это около 6,8% от всего населения Грузии. По словам эпидемиологов, для выработки коллективного иммунитета необходимо привить до 60% жителей страны.
Сборная Грузии по регби победила Нидерланды и выиграла Кубок Европы
Сборная Грузии по регби обыграла команду Нидерландов в финале Чемпионата Европы, в 13-й раз став победителем континентального первенства. Матч, который прошел сегодня, 26 июня, в городе Телави (регион Кахетия), завершился со счетом 48:15 в пользу хозяев.
В составе грузинской команды попытки на счету Давида Ниниашвили, Акакия Табуцадзе, Георгия Джавахия, Гурама Гогичаишвили, Тедо Абжандадзе, Васила Лобжанидзе.
В текущем розыгрыше чемпионата Европы, который растянулся из-за пандемии COVID-19, сборная Грузии выиграла все четыре предыдущих матча, набрав 18 очков и не оставив шансов на победу другим участникам турнира, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019 и 2020 годах. Их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала победу, завершив матч с минимальным отрывом (8:7).
С сезона-2016/17 на чемпионате Европы играют шесть сборных. Команда, занявшая итоговое первое место в турнирной таблице после кругового турнира, становится победителем первенства. Также чемпионат Европы 2021 года является отборочным турниром к Кубку мира 2023 года, который пройдет во Франции. Принять участие в Кубке мира смогут команды, занявшие первое и второе места, третья команда чемпионата Европы станет участником финального квалификационного турнира.
Габриэлиус Ландсбергис: Заза Гахеладзе должен быть немедленно освобожден
Заза Гахеладзе должен быть немедленно освобожден, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис на пресс-конференции по итогам совместного визита с министрами иностранных дел Австрии и Румынии в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
«Наш визит прошел в очень удачное время. В Грузии у нас состоялись замечательные встречи. Мы говорили о необходимости немедленного освобождения Зазы Гахеладзе. Это очень болезненный вопрос для правительства Грузии, и мы поддерживаем его требование о немедленном освобождении незаконно задержанного лица. Мы также подчеркнули, что соглашение, в котором участвовал ЕС, должно выполняться.
Мы также высоко оценили участие Грузии в усилиях по восстановлению доверия между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что Грузия может сыграть особую роль в обеспечении большей стабильности в регионе. Вы действительно можете взять на себя лидерство, и я рад, что были сделаны первые шаги в этом направлении», - сказал министр иностранных дел Литвы.
- По поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 24 июня Богдан Ауреску, Александр Шалленберг и Габриэлиус Ландсбергис отправились в турне по странам Южного Кавказа. Грузия стала последним пунктом их поездки. Сегодня утром Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис побывали на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После официальную встречу с коллегами провел глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он указал, что их визит «является важным политическим посланием ЕС».
AP рассказало об угрозе Китая лишить Киев вакцин от COVID-19 из-за поддержки уйгуров
Киев отозвал свою подпись под документом о ситуации о правах человека в Китае после того, как Пекин пообещал остановить поставку вакцин от коронавируса нового типа на Украину. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои дипломатические источники.
22 июня больше сорока стран мира, в том числе Украина, призвали Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в Синьцзян, северный регион, где, по сообщениям десятков правозащитных групп, власти Китая массово и жестоко нарушают права этнических и религиозных меньшинств.
Двумя днями позже Украина исчезла из списка подписантов, передают AP и Deutsche Welle. Дипломаты из двух западных стран сообщили агентству, что Киев пошел на этот шаг после того, как китайские власти пригрозили отменить запланированную поставку 500 000 доз вакцины от коронавируса в страну.
Ситуация с вакцинацией от COVID-19 на Украине одна из самых тяжелых в Европе. По данным министерства здравоохранения, в стране с февраля привиты хотя бы одной дозой вакцины 1,8 миллиона человек, то есть чуть больше 4 процентов населения.
Киев ранее договорился о поставках 1,9 миллиона доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, к началу мая в страну было поставлено 1,2 миллиона доз. Западные эксперты неоднократно обвиняли Пекин в использовании «вакцинной дипломатии» - продвижении своих геополитических интересов за счет поставки вакцины.
Журналистам AP не удалось получить комментарий по теме у украинской или китайской стороны.
В Турции заложен канал между Черным и Мраморным морями
В Турции в субботу заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Эрдоган, передает агентство «Анадолу».
Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта - приблизительно 15 миллиардов долларов.
Реджеп Эрдоган - давний сторонник строительства канала. Выступая на церемонии, ознаменовавшей начало строительства, он сказал, что новый канал облегчит жизнь жителей крупнейшего турецкого города - Стамбула, разгрузив канал Босфор, судоходство по которому с каждым годом растет.
При этом, по опросам, большая часть жителей Стамбула возражает против строительства канала. Опасения в связи с его сооружением также высказывают экологи.
Длина нового канала составит 45 километров, минимальная ширина - более 240 метров. Через канал будет проложено шесть автомобильных мостов. Именно строительство одного из них началось в субботу. Сам канал начнут сооружать примерно через полтора года.
Отдельный вопрос в связи с сооружением канала связан с международным правом - на канал «Стамбул», как указывают многие юристы, не будет распространяться конвенция Монтре, которая регулирует проход через Босфор в Черное море кораблей нечерноморских стран, ограничивая их тоннаж и время пребывания в Черном море.
Прибывший в Батуми британский эсминец Defender задействуют в военно-морских учениях
Торжественная церемония встречи британского эсминца HMS Defender прошла сегодня, 26 июня, в порту Батуми (Аджарская АР). Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии. Капитана Винсома Оуэному и экипаж судна приветствовали глава департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Рамаз Папидзе, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и посол Британии в Грузии Марк Клейтон.
«Визит корабля служит демонстрацией тесного сотрудничества между Соединенным Королевством и Грузией в области обороны и безопасности», - отмечают в МВД.
Корабль будет задействован на совместных военно-морских учениях с представителями береговой охраны Грузии. Маневры в Черном море должны послужить усилению их возможностей. В рамках визита представители двух военно-морских частей также проведут информационные встречи для обмена опытом.
HMS DEFENDER – эскадренный миноносец 5 класса Daring, один из самых мощных эсминцев Королевского военно-морского флота. Он посещает Грузию впервые.
Следуя в сторону Грузии из порта Одессы, британский эсминец проложил курс близ побережья Крыма в районе Севастополя. Это место Россия считает своими территориальными водами. Когда корабль проплывал в районе мыса Фиолент, в небо для его сопровождения были подняты бомбардировщики Су-24, а рядом с ним находились катера береговой охраны России, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Министерство обороны России утверждает, что по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание, после чего британский корабль покинул «территориальные воды РФ».
В Минобороны Британии заверили, что стрельбы не было, и предположили, что российские военные проводили учения в акватории Черного моря. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что эсминец шел тем маршрутом, которого следовало ожидать в соответствии с международным правом.
Спецслужбы США не смогли объяснить 143 случая наблюдения НЛО за 16 лет
Американские военные получили сообщения больше, чем о 144 случаях наблюдения неопознанных летающих объектов с ноября 2004 по март 2021 года. Чаще всего речь, вероятнее всего, шла о существующих физических объектах. Однако в 143 случаях опознать или объяснить наблюдаемые явления не получилось. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу предварительном докладе Офиса директора национальной разведки США.
Спецслужбы подготовили документ по запросу Конгресса. Законодатели решили выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях. В документе анализируются 144 сообщения о НЛО - в основном, наблюдавшихся американскими военными пилотами. С большой долей уверенности опознан только один из объектов - он, предположительно, оказался сдувающимся в воздухе большим воздушным шаром. Чем были остальные - определить не удалось.
В 80 случаях объекты были зафиксированы сразу несколькими системами наблюдения. Еще в 18 случаях сообщалось о «необычной траектории движения или необычных характеристиках полета» летающих объектов. Почти во всех случаях НЛО прерывали своим появлением запланированные тренировочные полеты или другую активность военных.
Согласно докладу, часть сообщений может быть списана на развевающийся в воздухе мусор, часть - на атмосферные явления, часть - на секретные разработки американского правительства или его подрядчиков. Часть могут быть связаны с технологиями, разрабатываемыми Китаем или Россией, говорится в докладе.
Популярные в массовой культуре теории о контактах с инопланетными цивилизациями в отчете не рассматриваются. Однако документ, признающий, что правительству не удалось распознать 143 объекта за 16 лет, может подогреть энтузиазм поклонников этих теорий.
ЕС готов содействовать сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и Арменией
ЕС готов более активно участвовать в мирном урегулировании конфликтов на Южном Кавказе, а также содействовать сотрудничеству между Грузией, Азербайджаном и Арменией. Об этом было заявлено в ходе визита в Тбилиси делегации Евросоюза во главе с министрами иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, 24 июня Богдан Ауреску, Александр Шалленберг и Габриелиус Ландсбергис отправились в турне по странам Южного Кавказа. Грузия стала последним пунктом их поездки. Сегодня утром Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис побывали на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После официальную встречу с коллегами провел глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Он указал, что их визит «является важным политическим посланием ЕС».
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны говорили о «тяжелой ситуации в оккупированных регионах Грузии, активизации процесса фактической аннексии Россией, ежедневных провокациях оккупационных сил, случаях т.н. бордеризации, незаконных арестов и похищений». «Была подчеркнута необходимость выполнения при посредничестве ЕС соглашения о прекращении огня, подписанного Россией 12 августа 2008 года, и вывода российских оккупационных войск с территории Грузии», - подчеркнули в МИД Грузии.
Кроме того, министры обсудили вопросы мира и безопасности в черноморском регионе, странах «Восточного партнерства», а также на Южном Кавказе. «Была отмечена готовность Грузии способствовать диалогу между тремя странами Южного Кавказа для обеспечения мирного и стабильного развития региона», - сказано в сообщении.
Из Дворца церемоний Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис переместились в администрацию правительства Грузии, где провели переговоры с премьером Ираклием Гарибашвили. На встрече была подчеркнута важность мирного разрешения конфликтов в регионе. Министры иностранных дел поблагодарили Гарибашвили за посредничество в переговорах между Баку и Ереваном, благодаря которым Азербайджан передал Армении 15 задержанных военных в обмен на карты минных полей.
Кроме того, обсуждали итоги визита министров иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины в Брюссель в формате «Ассоциированного трио».
Говоря о ситуации на оккупированных территориях Грузии, стороны отметили важности вовлечения ЕС, в том числе сопредседателя Женевских международных переговоров, в мирное урегулирование конфликта.
Внимание также было уделено долгосрочной стратегии развития, над проектом которой работает правительство Грузии. Как указал Гарибашвили, США и Евросоюз будут подключены к созданию документа.
В Западной Грузии суд отправил за решетку отца и сына, обвиняемых в изнасиловании 8-летней девочки
Сенакский районный суд (регион Самегрело и Земо Сванети) избрал заключение в качестве меры пресечения для отца и сына, обвиняемых в изнасиловании 8-летней девочки, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Сегодняшнее заседание было закрыто для СМИ. Как сообщил журналистам адвокат обвиняемых, его подзащитные используют право на молчание и не признают себя виновными.
По словам прокурора дела Бесика Кварчхава, суд принял решение, учтя все доказательства, предоставленные стороной обвинения. «По данному уголовному делу к настоящему времени добыты конкретные доказательства, которые прямо подтверждают обвинения, предъявленные задержанным», - сказал Кварчхава.
60-летний мужчина и его 35-летний сын были задержаны 23 июня вскоре после того, как об изнасиловании несовершеннолетней в полицию заявила ее мать. Предварительное расследование подтвердило, что за последние полтора года было как минимум пять таких эпизодов. Кроме того, следователи выяснили, что 21 января 2018 года З.Г. совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении еще одной несовершеннолетней, которой на тот момент было 9 лет. Как отмечают в прокуратуре, пострадавшим школьницам угрожали убийством, если они кому-нибудь расскажут о произошедшем, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Задержанным предъявлено обвинение по подпункту «в» части 4 статьи 137 УК Грузии – изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (Б.Г. – два эпизода, З.Г. – три эпизода). Кроме того, З.Г. вменяется в вину преступление, предусмотренное подпунктом «г» части 3 статьи 138 УК Грузии – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного несовершеннолетнего.
Обоим обвиняемым грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура уже обратилось в суд с ходатайством об установлении для них меры пресечения в виде заключения.
За сутки на Северном Кавказе умер 41 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 556
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 41 пациент с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 556.
По данным властей, в Краснодарском крае умер 21 человек, в Ставропольском крае – шесть, в Дагестане – пять, в Калмыкии, Адыгее и Чечне по два, в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, и Ингушетии официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 11 181 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Северной Осетии.
- Краснодарский край + 139 (511 95 за все время пандемии)
- Дагестан + 128 (35 287)
- Ставропольский край + 116 (56 651)
- Калмыкия + 43 (21 416)
- Кабардино-Балкария + 31 (24 784)
- Чечня + 30 (12 655)
- Карачаево-Черкесия + 20 (20 808)
- Ингушетия + 17 (16 084)
- Адыгея + 17 (14 948)
- Северная Осетия + 15 (17 248)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 271 076 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 26 июня, выявлено 5 409 088 заболевших коронавирусом.
24-летний гражданин Грузии найден мертвым в Варшаве после двух недель поисков
24-летний гражданин Грузии Дито Хелхелаури, пропавший в Польше в середине июня, найден мертвым. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Поисковая операция с 12 июня продолжалась на озере недалеко от Варшавы. Участие в ней принимали до 180 водолазов и спасателей. Работы начались вскоре после того, как в полицию поступило сообщение о том, что молодой мужчина спрыгнул в воду с моста.
Мать Хелхелаури сообщила журналистам, что тело, обнаруженное в озере, опознал их родственник. Одновременно она рассказала, что была ознакомлена с записями с камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам дела, начатого после пропажи гражданина Грузии.
«На них видно, как он раздевается, складывает все, а затем, как прыгает, но там находились еще шесть человек… Находясь в здравом уме, по собственной воле мой сын этого бы не сделал. Он перенес такие сложные периоды, но не сделал этого», - сказала мать Хелхелаури.
Следствие по делу продолжается. Полицейские опросили как свидетелей произошедшего, так и знакомых гражданина Грузии. Кроме того, правоохранители провели обыск в квартире, где жил Хелхелаури, изъяв оттуда планшет и другие личные вещи.
В районе участка Цхинвали-Джава на Транскаме горит лес
В районе участка Цхинвали-Джава на Транскаме, на месте бывшего населенного пункта Кехви в самопровозглашенной республике Южная Осетия горит сухостой, пожар перекинулся и на лесной массив.
По словам старшего дежурного югоосетинского МЧС Ацамаза Битиева, очаг пожара находится в труднодоступном месте и до него сложно добраться - местность скалистая, труднодоступная, понадобится пожарная лестница, передает информагентство «Рес».
По его словам, площадь возгорания - примерно один гектар. Он отметил, что горят кустарники, сухостой, огонь перешел и на лесной массив. «Возможно, нам понадобится дополнительная помощь, чтобы потушить пожар», - отметил он.
Битиев добавил, что от огня раскаленные камни выбрасывает на проезжую часть, поэтому пришлось обратиться в МВД, которое регулируют дорожное движение по трассе. Он напомнил, что на этом месте в январе 2019 года обрушился кусок скалы на трассу.
В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 в 2021 году
В России 26 июня зафиксирован максимум смертей от коронавирусной инфекции нового типа в 2021 году, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки власти признали смерть 619 заболевших, это максимальный показатель с 25 декабря.
Число новых выявленных случаев за день увеличилось на 21 665. В последний раз больше было в конце января, когда спадал пик второй волны пандемии. Общее число выявленных случаев, зафиксированных статистикой оперативного штаба, выросло до 5 430 753. Власти неоднократно констатировали, что число заболевших может быть в разы больше официально зафиксированного показателя.
Смертность, по данным оперативного штаба, с начала пандемии составила 132 683. Демографы считают эту оценку заниженной в разы, это косвенно признавали и власти. Однако изменение этого показателя может показывать динамику развития пандемии в России.
Данные Росстата свидетельствует, что с начала пандемии и до мая 2021 года в России умерло на 431 141 человека больше, чем предсказывалось статистикой. Большую часть этих смертей можно отнести к жертвам пандемии, уверены демографы.
- В пятницу власти Германии включили Россию в список стран, поездки в которые должны быть максимально ограничены. Это означает, что со вторника путешествовать между государствами смогут только люди, имеющие право проживания и там, и там. По возвращении в Германию им придется провести две недели в карантине без возможности сократить его.
В АНК назвали прошедшие выборы в Армении далекими от свободных и справедливых
Партия «Армянский национальный конгресс» первого президента Армении Левона Тер-Петросяна выступила с заявлением в связи с прошедшими досрочными парламентскими выборами, на которых она не смогла преодолеть необходимый 5%-й барьер.
В заявлении АНК, в частности, назвала выборы далекими от свободных и справедливых: «Несмотря на многочисленные обещания и гарантии, власти провалили и этот экзамен, заблокировав путь демократического развития Армении».
В АНК обвинили власти в тотальном применении административного ресурса, задействовании сотрудников сельских, городских и областных администраций, направлении голосования в армии.
«Партии «Гражданский договор», блоки «Айастан» («Армения») и «Честь имею», а также партия «Процветающая Армения» бесконтрольно тратили миллионы долларов, что намного превышает порог дозволенных по закону финансовых трат, в том числе в виде предвыборных взяток», - считают в АНК.
В партии Левона Тер-Петросяна считают, что действия правоохранительных органов и избирательных комиссий по предотвращению этих нарушений носили лишь косметический характер, передает Радио Азатутюн.
В Абхазии за прошедшие сутки выявлено 108 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 376 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 74 человека, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 801 человек. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 380 человек.
Оперштаб призывает население республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 754 новых случая заражения, 18 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 754 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены после проведения около 36 тысячи тестов на коронавирус. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил – 2,1%, за последние две недели – 2,47%, а за последнюю неделю – 2,33%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 362 937.
Более 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 435. В Имерети выявили 76 случаев заражения, в Кахетии – 69, в Квемо Картли – 54, в Аджарии – 35, в Самегрело и Земо Сванети – 35, в Шида Картли – 22, в Мцхета-Мтианети и Гурии – по 9, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
От ковида умерли еще 18 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 255.
Выздоровели 438 человек, их общее число выросло до 348 705.
На данный момент в Грузии 8 951 активный случай коронавируса. Из них 2 562 пациента (около 29%) проходят лечение в больницах. Состояние 639 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 159 человек.
5 804 гражданина (более 64% активных случаев) лечатся на дому, а 585 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 35 человек, в самоизоляции остаются более 7,7 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 26 июня достигло 251 529. Это около 6,8% от всего населения Грузии.
Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы прибыли в Грузию
В Грузию с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы – Богдан Ауреску, Александр Шалленберг и Габриэлюс Ландсбергис. В Тбилисском международном аэропорту глав МИД трех европейских государств встретил глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель.
Сегодня утром, 26 июня, Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис посетили де-факто границу с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Фотографиями оттуда пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы поделилась на своей странице в Twitter.
«Вместе с моими коллегами Богданом Ауреску и Александром Шалленбергом стал непосредственным свидетелем продолжающегося незаконного военного присутствия России в Цхинвальском регионе. Решительная поддержка территориальной целостности и суверенитету Грузии. Ценим усилия МНЕС», - говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.
После этого во Дворце государственных церемоний в Тбилиси (Авлабарская резиденция) состоится официальная церемония встречи министров иностранных дел трех стран. Принимать их будет глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани.
Позже первые дипломаты трех стран встретятся с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Главными темами встреч, запланированных в Тбилиси, станут региональная безопасность и вызовы.
В конце визита они сделают заявления для СМИ и подведут итоги своего регионального турне, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы отправились в трехдневное турне по странам Южного Кавказа по мандату верховного представителя Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Решение посетить регион они приняли 27 мая на неформальной встрече министров стран-членов ЕС для обсуждения конфликтов в регионе Восточного партнерства.
- 24 и 25 июня Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис находились в Армении и в Азербайджане. На встречах Ереване и Баку обсуждались вопросы региональной безопасности, перспективы регионального сотрудничества и связи с Европейским союзом, в том числе по программе «Восточного партнерства».
Дерек Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда
Суд в американском штате Миннесота приговорил в пятницу бывшего полицейского Дерека Шовина к 22,5 годам тюрьмы за убийство чернокожего Джорджа Флойда.
Гибель Флойда в мае прошлого года стала символом расовой несправедливости и привела к массовым протестам в сотнях городов США под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение». Эти события оказали существенное влияние на общественно-политические процессы в стране.
В апреле присяжные признали Шовина виновным в непреднамеренном убийстве по трем различным статьям.
Судья Питер Кэхилл обосновал вынесенный им приговор в документе на 22 страницах. По его словам, он ориентировался на закон, а не на эмоции или общественное мнение, которое склонялось к необходимости сурового наказания. При этом он отметил, что «чувствует боль» членов семьи Флойда.
Вынесенный приговор – один из самых суровых приговоров бывшим полицейским за убийство при задержании, он учитывает отягчающие обстоятельства, такие как злоупотребление полномочиями и попрание человеческого достоинства со стороны Шовина. В то же время срок мягче, чем запрашивала сторона обвинения – 30 лет.
Шовин перед вынесением приговора выразил соболезнования родным Флойда, но вину он не признал.
Представители семьи Флойда отметили, что настоящая справедливость восторжествует, если преступления, подобные убийству Джорджа Флойда, перестанут совершаться. Президент США Джо Байден сказал, что, по его мнению, наказание адекватно.
Джордж Флойд умер вечером 25 мая в больнице Миннеаполиса, куда он был доставлен после задержания полицией. Во время задержания Дерек Шовин более 9 минут нажимал коленом на шею Флойда, придавливая его к земле, несмотря на жалобы афроамериканца на недостаток воздуха. Прохожие, ставшие свидетелями действий полиции, засняли задержание Флойда на телефоны. Видеокадры послужили решающей уликой в расследовании.
Медики, приглашенные в качестве экспертов прокуратурой, заявили, что Флойд умер от удушья. Шовин не признал вину, его адвокаты настаивали, что связь между смертью и действиями полиции не доказана.
Бундестаг упростил получение гражданства для потомков жертв нацизма
Парламент Германии принял в пятницу закон, который снимает ограничения на получение гражданства для потомков евреев и представителей других групп населения, которых нацистские власти лишили германских паспортов. Об этом сообщает DW.
Послевоенная конституция ФРГ формально разрешает указанным категориям реализовать право на гражданство, однако в действительности соискатели десятилетиями сталкивались с техническими препятствиями.
Нынешний законопроект, внесенный в Бундестаг в марте, устраняет эти барьеры, а также расширяет круг лиц, имеющих право претендовать на восстановление гражданства: теперь его смогут просить также потомки немецких матерей и рожденные вне брака дети.
Британский адвокат Феликс Каучман, годами лоббировавший принятие этого закона, назвал его «важной вехой».
Криминальный авторитет Вато Кипиани задержан в Грузии после депортации из Украины
Криминальный авторитет Вато Кипиани депортирован в Грузию с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
42-летний гражданин Грузии был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) как человек, который своими действиями может представлять угрозу для нацбезопасности государства и граждан. В прошлом уже правоохранители других стран уже задерживали Кипиани за совершение тяжких преступлений, в том числе убийства.
Сообщается, что в Украине криминальный авторитет представлял интересы влиятельных российских и грузинских «воров в законе», контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.
По информации телеканала «Мтавари», Кипиани был задержан в Тбилисском международном аэропорту сразу по прибытии в Грузию. Утверждается, что он обвиняется в попытке умышленного убийства.
Журналисты предполагают, что Кипиани причастен к подготовке заказного убийства братьев Давида и Георгия Пеикришвили. В январе 2020 года Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что организаторами убийства братьев были трое представителей криминальных кругов из Грузии и Украины. Осуществить его должен был гражданин Украины за 20 тысяч долларов. Уже в Грузии он получил деньги на расходы, оружие и взрывчатку от грузинских сообщников. Потенциальный киллер был задержан в Харькове.
Прокурор дела Георгий Кавсадзе сообщал, что, по мнению следствия, взрывное устройство было изготовлено по его заказу Кипиани.
Всего по делу о подготовке убийства задержали шесть человек. Двоих из них обвинили в подготовке умышленного убийства, а остальных – в изготовлении и сбыте взрывчатого вещества.
Несколько человек погибли в результате ножевой атаки в Германии
Несколько человек погибли в результате ножевой атаки на прохожих в Германии. Инцидент произошел в центре Вюрцбурга в Баварии на юге страны. Полиция сообщила, что подозреваемый арестован.
На видео с места событий видно, что подозреваемый – молодой босоногий темнокожий мужчина с длинным ножом. Его пытается остановить один из прохожих. Пока неясно, что могло послужить мотивом для нападения, полиция попросила жителей воздержаться от версий до появления новой информации.
По данным таблоида Bild, нападавшего остановили выстрелом в ногу. Согласно информации издания, погибли три человека, несколько получили ранения. Власти информацию о числе жертв пока не раскрывают.
Более 50 человек отравились на швейной фабрике «Аджара текстиль» в Поти
Более 50 человек отравились на швейной фабрике «Аджара текстиль» (Ajara Textile) в портовом городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети), сообщает телеканал «Рустави 2».
Сотрудники предприятия, у которых отмечались симптомы интоксикации, были доставлены в больницу. Предположительно, все они отравились в столовой. Работодатель обеспечивает сотрудникам одноразовое питание.
Директор «Аджара Текстиль» Гия Ломинадзе подтвердил факт. Одновременно он заявил, что госпитализация потребовалось лишь 15-7 работникам, а другим стало плохо только потому, что они подверглись панике и страху. Он заверил, что на предприятии соблюдаются все нормы безопасности и гигиены. По словам Ломинадзе, теперь они ожидают заключения соответствующих служб.
В настоящее время на месте работают сотрудники Национального агентства продовольствия Минсельхоза Грузии.
- Компания «Аджара текстиль» функционирует на грузинском рынке с 2008 года и уже владеет предприятиями в Батуми, Поти и Рустави, на которых работают более шести тысяч человек. «Аджара текстиль» сотрудничает со многими международными компаниями, в том числе такими известными брендами, как Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima.
- В начале мая случай массового отравления зафиксировался на швейной фабрике в Хелвачаури (АР Аджария). С симптомами интоксикации тогда в больницу попали 65 человек.
Реанимация заполнена: в Абхазии обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусом
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба сегодня приехал в Гудаутскую центральную районную больницу, на базе которой развернут главный ковидный госпиталь. Как пишет «Апсныпресс», Бутба обсудил с врачами текущую ситуацию в госпитале.
«Ситуация сложная, она усугубилась, выросло количество больных. За последние два дня поступило 23 пациента. Это пациенты, у которых состояние здоровья тяжелое или средней степени тяжести. На сегодня у нас 74 ковидных больных, реанимация заполнена – там 14 пациентов», – проинформировал министра главврач Хаджарат Шамба.
Он также отметил, что течение болезни изменилось.
«Оно стало более сложным, тяжелее поддается лечению. Бывает, что поражение легких не сопровождается клиническими проявлениями. Иногда при обследовании в стационаре мы, как находку, обнаруживаем значительное поражение легких», – отметил Шамба.
В «красной зоне» ковидного госпиталя, а именно в реанимационном отделении министр обсудил с врачами тактику лечения тяжелобольных пациентов. Затем Бутба обратился к населению.
«Это – моя очередная рабочая поездка для того, чтобы осмотреть мощности и наши резервы. В основном корпусе открыли дополнительное отделение, также открыт четверной этаж для поступления больных. Больные находятся и на третьем, и на четвертом этажах. Коллеги, врачи сегодня работают в авральном режиме. Колоссальная нагрузка на медицинское сообщество, все работают круглосуточно. В последние сутки в ковидный госпиталь поступают от семи до десяти пациентов, как правило уже в тяжелом состоянии. Призываю население республики в обязательном порядке соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические нормы», – сказал он.
Арестованному муниципальному депутату Кетеван Хараидзе не дают питьевую воду в СИЗО
Муниципальному депутату Тверского округа Москвы Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерениях баллотироваться в Государственную Думу, а в данный момент находится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве, не дают питьевую воду. Об этом в фейсбуке сообщила главный редактор издательства Corpus Варвара Горностаева со ссылкой на адвоката Хараидзе.
"Ей приносят кипяток… в эту адскую жару. А воды – нет, не приносят. В ту секунду, как мы об этом узнали, я заказала во ФСИН-магазине 18 литров воды в бутылках. Была уверена, что оплаченный заказ доставят ну хотя бы до конца дня. Сегодня воды по-прежнему нет", – пишет Горностаева.
Она также публикует письмо мундепа, в котором та пишет, что ей приносят в камеру еду и отказываются уносить, несмотря на то, что Хараидзе объявила голодовку.
"Ну и пусть стоит. Есть не буду!!!" – написала арестованная в своем письме.
Кроме того, журналист The Insider Олег Пшеничный опубликовал письмо, которое, по его словам, написала Хараидзе.
"У меня нет воды! Нет воды! Передайте мне воду! Жарко! Еды не надо! – сказано в письме. – И передайте в СК. Они меня плохо знают. Запугать и требовать подписать признание у них не выйдет! Я помру с голоду, но не позволю себя сломать! Это все политика и выборы в ГД".
Кетеван Хараидзе – муниципальный депутат Тверского района Москвы. На своей странице в фейсбуке она рассказывает о проблемах благоустройства района.
В середине июня ее задержали и арестовали на два месяца. В знак протеста она объявила голодовку. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Хараидзе обвиняют в том, что она незаконно препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. По словам защиты мундепа, дом был возведен с градостроительными нарушениями без собственной канализации.
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