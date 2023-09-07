В Израиле деятели кино протестуют против соглашения с Россией

В Израиле десятки деятелей культуры, работники кино и телевидения подписали открытое письмо против заключенного на днях межправительственного соглашения о сотрудничестве России и Израиля в сфере кинопроизводства. Об этом сообщает израильское издание «Вести».

Подписавшие письмо, среди которых известные режиссеры и сценаристы, назвали соглашение «позорным». «Мы не будем сотрудничать с авторитарной страной», – говорится в письме.

Вечером 6 сентября российское посольство в Израиле и министр культуры России Ольга Любимова опубликовали информацию о подписании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере кино. Оно предусматривает совместные кинопроекты, сотрудничество в прокате фильмов и обоюдное участие в международных кинофестивалях. В МИД Израиля подтвердили, что такой документ действительно был подписан.

Подписание открытого письма протеста было инициировано писателем и сценаристом Иланом Шейнфельдом. «Президент России Владимир Путин и представители его режима годами угнетают свободу творчества и свободу слова, а также права человека и гражданские свободы в России. Более года Россия атакует и чудовищным образом разрушает Украину, уничтожает ее граждан, похищает детей и наносит удар за ударом», – говорится в письме. В нем также выражается солидарность с украинскими кинематографистами.

Текст подписали режиссеры Эран Колирин и Гай Натив (лауреат премии «Оскар» за киноленту «Кожа», режиссер фильма «Голда»), председатель Форума работников кино и телевидения в Израиле Лиор Элефант и другие всего более 50 деятелей киноиндустрии.

Ранее в Израиле «на неопределенный срок» перенесли гастроли московского театра «Ленком» в тель-авивском театре «Габима» - из-за протестов. «Ленком» вез в Израиль спектакль «Поминальная молитва» по мотивам произведения «Тевье-молочник» писателя Шолом-Алейхема. В интернете был объявлен сбор подписей под призывом отменить гастроли из-за того, что ведущие артисты театра поддерживают агрессию России.