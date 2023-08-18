В Канаде бушуют пожары, тысячи жителей эвакуируются

Канадские власти эвакуируют население столицы провинции Северо-Западные территории города Йеллоунайф в связи с приближающимся лесным пожаром. Как ожидается, огонь может достигнуть города в выходные.

20 тысяч жителей Йеллоунайфа должны покинуть город до полудня пятницы по местному времени, сообщает Reuters.

По состоянию на конец среды пожар находился примерно в 17 км от города.

Другой пожар угрожает населенному пункту Хей-Ривер.

По оценкам мэра Хей-Ривер Кэндиса Джеймсона, в городке с населением около трех с половиной тысяч, все еще находилось около 500 жителей, несмотря то, что об эвакуации было объявлено в минувшие выходные.

В начале недели из-за сильного ветра пожар за несколько часов продвинулся на 30 км, перекрыв две единственные автомагистрали, ведущие из города.