В Канберре на участке земли в 400 метрах от парламента Австралии, где планировалось строительство нового здания посольства России, появился сквоттер, предположительно, российский дипломат. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на местные издания.

Россиянин уже несколько дней находится на участке в мобильном доме и заказывал доставку еды под наблюдением австралийской федеральной полиции. Выселить сквоттера не могут, так как он обладает дипломатической неприкосновенностью, пишет газета The Australian.

Российское посольство в Австралии опровергло информацию о дипломате-сквоттере, пишет ТАСС. В дипмиссии уточнили, что на территории участка действительно находятся российские сотрудники: они «обеспечивают сохранность здания консульского отдела, уже построенного и практически готового к эксплуатации, а также стройматериалов».

В середине июня парламент Австралии принял закон, который отменил аренду Россией участка для строительства нового здания посольства из-за угрозы национальной безопасности.

Москва ранее заявляла, что оспорит запрет в суде.

Россия и Австралия заключили соглашение об аренде участка земли в Канберре в 2008 году. С тех пор успели возвести только его фундамент. После начала войны в Украине Австралия несколько раз пыталась аннулировать это соглашение.