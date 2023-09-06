В Карачаево-Черкесии 49 человек пострадали в результате массового отравления

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии у 49 человек выявлены признаки острой кишечной инфекции, госпитализирован 31 пострадавший, включая 22 детей и подростков. Власти проверяют качество питьевой воды.

О численности пострадавших сообщает государственное информагентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, отмечается, что их состояние не вызывает опасений. По данным телеграм-канала Mash Gor, всего в службу скорой помощи поступило более сотни обращений.

Официально причина отравления не подтверждена, однако эпидемиологи проверяют качество воды. Населению рекомендовали пить только кипяченую воду, а местной водоснабжающей организации – провести гидрохлорирование воды. Прокуратура республики начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.