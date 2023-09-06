В Карачаево-Черкесии 49 человек пострадали в результате массового отравления

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии у 49 человек выявлены признаки острой кишечной инфекции, госпитализирован 31 пострадавший, включая 22 детей и подростков. Власти проверяют качество питьевой воды.
О численности пострадавших сообщает государственное информагентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор, отмечается, что их состояние не вызывает опасений. По данным телеграм-канала Mash Gor, всего в службу скорой помощи поступило более сотни обращений.
Официально причина отравления не подтверждена, однако эпидемиологи проверяют качество воды. Населению рекомендовали пить только кипяченую воду, а местной водоснабжающей организации – провести гидрохлорирование воды. Прокуратура республики начала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
- Ранее сообщалось, что жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области жалуются, что водопроводная вода не только непригодна для питья, но и вызывает кожные заболевания. По данным «Новой газеты. Европа», это может быть связано с ее загрязнением веществами, попавшими в реку Северский Донец из поврежденных в ходе войны в Украине производств украинских химических предприятий.
- В марте 2022 года в Дагестане задержали исполняющего обязанности директора «Водоканала» Каспийска. Причиной стало массовое отравление местных жителей некачественной водопроводной водой. Из-за возбудителя кишечной палочки в Каспийске пострадали не менее 99 человек – 88 из них дети, преимущественно в возрасте 1-2 лет.
- В январе того же года в Хасавюрте в связи с отравлением водой госпитализировали около 50 детей. В 2021 году Кавказ.Реалии сообщал об отравлении некачественной водой 303 человек в Буйнакске в январе, 89 человек, включая 70 детей, в Хунзахском районе в феврале, 13 детей из Гергебильского района и 41 человека, включая 32 детей, в Махачкале в марте, а также восьми человек, включая семерых детей, в Хунзахском районе в октябре.
- В 2021 году в ставропольском селе Марьины Колодцы от массового отравления пострадали 155 человек. Год спустя в том же селе отравились еще 37 человек.