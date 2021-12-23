Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни

Сенат Казахстана принял закон, который исключил из Уголовного кодекса наказание в виде смертной казни. Об этом говорится на сайте верхней палаты парламента страны.

После изменений в законодательство, смертную казнь всем осужденным заменят на пожизненное заключение.

Наказание в виде смертной казни предусматривалось в 17 статьях Уголовного кодекса Казахстана. В частности, такой приговор можно было получить за терроризм и особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а также за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Нурсултана Назарбаева.

Однако с 2003 года в стране действовал мораторий на смертную казнь. Это означает, что суды приговаривали к смертной казни, но она могла быть исполнена только в случае отмены моратория. Последний такой приговор вынесли в 2016 году Руслану Кулекбаеву, которого признали виновным в совершении теракта в Алматы. В результате стрельбы в центре города погибло 10 человек.

Закон о запрете такой меры наказания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал еще в январе. Так страна ратифицировала международный договор, запрещающий использование смертной казни в стране в мирное время.