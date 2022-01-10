В Казахстане сообщили о смерти главы областной полиции и полковника КНБ

В человеке, который в сюжете казахстанского телевидения заявил, что приехал в Казахстан из Киргизии якобы для участия в митинге протеста за деньги, жители Киргизии узнали популярного в стране джазового музыканта и пианиста Викрама Рузахунова.

Сюжет вышел на одном из казахстанских телеканалов 9 января. В нем задержанный по подозрению в участии в беспорядках в Казахстане утверждал, что он безработный, что неизвестные 1 января предложили ему около 200 долларов для того, чтобы он приехал из Киргизии в Алма-Ату для участия в акциях протеста, купили ему билет, поселили на квартире, где также находились выходцы из Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщает Радио Азаттык - Киргизская служба Радио Свобода - сразу несколько жителей Киргизии узнали в этом человеке известного музыканта. «Викрам Рузахунов лауреат международных фестивалей, его знают многие творческие люди региона. И то, что говорится в видео – будто он безработный – это не так. Он музыкант, исполнитель и даже в Кыргызстане он не посещал места массового скопления людей, мы его хорошо знаем. В Казахстан он ездил часто, так как давал там концерты, работал», – рассказал «Азаттыку» один из его знакомых, основатель Парка высоких технологий Азис Абакиров. Многие комментаторы предположили, что Рузахунов оговорил себя, возможно под пытками. На его лице в сюжете телеканала видны следы побоев. Сообщается, что родные не могли несколько дней выйти с ним на связь и узнали о его судьбе только из сюжета телеканала.

МВД Киргизии прокомментировало сюжет казахстанского телевидения, отметив, что Рузахунов купил билет в Алма-Ату еще в декабре, задолго до начала протестов. 2 января он действительно улетел в Казахстан для проведения концертных программ. В МВД заявили, что «проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина». У посольства Казахстана в Бишкеке прошла акция протеста.

Также сообщается, что Бишкек направил Казахстану ноту протеста.

Власти Казахстана, включая президента страны, утверждают, что беспорядки в стране, начавшиеся на фоне массовых протестов, устроили «террористы», в том числе подготовленные за рубежом. МВД Казахстана сообщило, что среди задержанных имеются «граждане соседнего государства», но название страны не уточнялось (Казахстан граничит, помимо Киргизии, с Узбекистаном, Туркменией, Россией и Китаем).

Всего, по данным властей Казахстана, за последние дни было задержано около 6 тысяч человек, причем большинство из них, как следует из официальных данных, не обвиняется в преступлениях и насильственных действиях. Сколько среди задержанных иностранцев - не сообщается.