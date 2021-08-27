В Казахстане число погибших при взрывах на складах с боеприпасами возросло до 12

В результате взрывов у ворот аэропорта в Кабуле погибли 103 человека, сообщает The Wall Street Journal. Также сообщается, что 150 человек получили ранения.

В числе жертв атаки – 13 американских военных, число пострадавших достигло 18, сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство". Ее заявление процитировали несколько журналистов-расследователей, которые отслеживают деятельность "ИГИЛ", а также телеканал Sky News.

The Wall Street Journal передает, что один из взрывов произошел у расположенного напротив аэропорта отеля Baron, где остановились в основном граждане Великобритании, которые ожидали эвакуацию из Афганистана.

CNN со ссылкой на источник сообщает, что есть пострадавшие среди жителей Афганистана. Официальный представитель талибов сообщил Al Jazeera, что среди погибших в результате взрыва есть иностранцы и дети.

Журналистка Fox News со ссылкой на источники пишет, что взрыв совершил смертник.

Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи на брифинге, посвященном ситуации в Кабуле, назвал угрозу "Исламского государства" в Афганистане "реальной" и предположил, что группировка может пойти на атаки с использованием смертников, автомобилей и ракет. По словам Маккензи, США уже эвакуировали из Кабула 104 тысячи человек, планируется вывезти еще 5 тысяч.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением после теракта у ворот аэропорта в Кабуле. Он поручил Пентагону подготовить удары по руководству и объектам взявшей на себя ответственность за теракты группировки "ИГИЛ", где бы они ни находились.

"Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла, знайте: мы этого не простим. Мы этого не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить", – сказал Байден.

По его словам, теракты устроила ячейка террористической группировки "Исламское государство", действующая в Афганистане и Пакистане. Он отметил, что пока нет доказательств, указывающих на сговор боевиков "Талибана" и "ИГ" для проведения этой атаки.

"Мы ответим мощно и прицельно в то время и в том месте, которые мы определим сами", – сказал президент, не вдаваясь в подробности.

"Эти террористы из "ИГИЛ" не победят нас. Мы спасем американцев. Мы вывезем наших афганских союзников. И наша миссия будет продолжена, – заверил Байден. – Америку не запугать".

Президент США также назвал героями погибших в результате взрывов американских военных и почтил их минутой молчания.

Байден взял на себя ответственность за последние события в Афганистане, отметив, что американцев не убивали до этого времени только из-за того, что президент Дональд Трамп заключил сделку с талибами. По этому соглашению эвакуация должна была завершиться еще к 1 мая.

"Я никогда не считал, что мы должны жертвовать жизнями американцев, чтобы попытаться создать демократическую власть в Афганистане – стране, которая никогда за всю свою историю не была единым государством", – сказал он, добавив, что США завершат эвакуацию, несмотря на теракты.