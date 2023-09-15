В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда. Он будет расследовать военные преступления непосредственно на месте. Сейчас это крупнейшее представительство МУС вне Гааги, где находится его штаб-квартира.

Об открытии офиса сообщили на брифинге в четверг прокурор МУС Карим Хан и генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Костин пообещал, что расследователи МУС будут работать совместно с украинской прокуратурой.

Представители МУС присутствуют в Украине уже больше года. Костин высоко оценил работу команды МУС под руководством Бренды Голлис, расследовавшей предполагаемые преступления на местах – например, после разрушения плотины Каховской ГЭС. Одним из результатов её действий стала выдача ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по подозрению в насильственной депортации в Россию украинских детей.

«Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательств и показаний. Делаем всё от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы. Вместе со всем цивилизованным миром мы объединены одной целью: обеспечить справедливое наказание агрессора за все совершенные преступления», - сказал Костин.