В Киеве открывается саммит "Крымская платформа"

В Киеве сегодня – накануне 30-летия независимости Украины – открывается международный форум "Крымская платформа", на котором украинские власти хотят обсудить пути возвращения аннексированного Россией полуострова.

Кроме Украины, в конференции примут участие правительственные делегации 45 стран: США, всех членов ЕС, Великобритании, Грузии, Молдавии, Турции, Северной Македонии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. В их числе девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также послы соответствующих государств на Украине. На форуме в Киеве они обсудят ключевые проблемы аннексированного Россией полуострова, включая гуманитарные и вопросы безопасности.

Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называют "шабашем" и грозят его участникам последствиями. Незадолго до его начала форума российские власти ввели персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Создать "Крымскую платформу" президент Украины Владимир Зеленский предложил в сентябре 2020 года во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Первоочередная цель Киева – сформировать коалицию стран для поддержки освобождения Крыма, Черного и Азовского морей от российской оккупации и преодоления ее негативных последствий. Пока к инициативе Украины присоединилась примерно половина государств, которые в марте 2014 года поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуждении аннексии Крыма Россией.

В Киеве рассчитывают, что "Крымская платформа" станет постоянной площадкой, которая поможет со временем вернуть Украине Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в саммите. Официальный визит делегации Грузии в Украину начался 21 августа. В рамках визита Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также состоялись переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

В составе грузинской делегации, которую возглавляет премьер-министр, - вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Илия Дарчиашвили.