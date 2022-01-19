В Киеве прошли столкновения сторонников Порошенко с полицией

У здания Печерского районного суда в Киеве, где проходят слушания по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, произошли столкновения сторонников экс-президента с полицией. Собравшиеся установили палатки с припасами, но поставить на тротуаре бочки с открытым огнём им не разрешили.

Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия он нарушил закон в 2014 году, когда во время своего президентства закупал уголь у пророссийских сепаратистов в Донбассе. Адвокаты утверждают, что в материалах нет доказательств вины политика. Сам Порошенко называет свое преследование местью со стороны нынешнего президента Владимира Зеленского.

Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник, 17 января. На пограничном контроле у него на несколько минут забрали паспорт, но после протестов вернули его и пропустили через границу вместе с группой сопровождения.

Порошенко заявил, что власти пытались придумать предлог для того, чтобы не допустить его на территорию Украины, но им это не удалось. Порошенко призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии.