В Латвии решили закрыть доступ к сайтам, связанным с «Яндексом»

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сообщил о решении закрыть доступ ко всем сайтам, которые связаны с «Яндексом».

По словам председателя совета Ивара Аболиньша, в будущем будет закрыт доступ и к сервису «Яндекс.Музыка», который предоставляет бесплатный доступ к подкастам и аналогичному контенту, «создаваемому в России подсанкционными лицами». Об этом в четверг сообщает Delfi.

В апреле прошлого года сообщалось о решении NEPLP ограничить в Латвии доступ к сайту yandex.ru и его зеркальным версиям. Совет посчитал, что на главной странице «Яндекса» распространяется «искаженная и ложная информация» о событиях в мире, в том числе о войне в Украине. В NEPLP посчитали, что такая информация может создавать ложное представление о событиях в мире, пишет «Медуза».

Не согласившись с решением NEPLP, «Яндекс» подал апелляцию в Административный районный суд, который рассмотрит заявление в письменном порядке 29 февраля 2024 года.