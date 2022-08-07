В ЛДПР назвали «частным мнением» обещание Журавлева убить журналиста

Европарламентарии Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене выступили с совместным заявлением по случаю 14-й годовщины августовской войны, сообщает Общественный вещатель Грузии.

«14 лет назад, 7 августа 2008 года, российские военные вторглись в Грузию, грубо нарушив международное право. В результате 20 процентов территории Грузии остаются под российской оккупацией. Это был первый случай неспровоцированной военной агрессии путинской России против суверенного соседнего государства. К сожалению, демократическое сообщество мира не дало четкой и адекватной реакции на такое агрессивное поведение Кремля. Исходя из этого, путинская Россия продолжила свою агрессивную политику и в 2014 году вторглась в Украину, незаконно аннексировала Крым, а спустя восемь лет начала полномасштабную агрессивную войну против Украины и Запада.

Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы твердо поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Мы должны усвоить уроки прошлого. Демократическое сообщество должно обеспечить всю необходимую поддержку и стимулы для вступления Грузии в Европейский союз, преодоления внутренних политических разногласий и достижения деолигархизации и деполяризации.

Россия оккупировала 20% территории Грузии, но главная цель Кремля – оккупировать всю геополитическую волю Грузии, чтобы Грузия больше не стремилась к интеграции в Евроатлантический союз. Мы с обеспокоенностью наблюдаем за действиями и заявлениями нынешнего правительства Грузии и лидеров «Грузинской мечты», которые видятся сознательным решением, наносящим ущерб способности Грузии получить статус кандидата в ближайшем будущем.

Единственный способ защитить Грузию от новых гибридных и иных атак Кремля - сделать все, чтобы Грузия в ближайшее время выполнила 12 условий, прописанных Советом Европейского союза и Еврокомиссией, начиная с деполяризации и заканчивая деолигархизацией. Влияние олигархов на молодые демократии хорошо известное явление в Центральной и Восточной Европе. Когда грузинские власти в своих различных заявлениях пытаются убедить, что Бидзина Иванишвили не является подобным олигархом, это лишь дает дополнительные доказательства того, что Бидзина Иванишвили является исключительно влиятельным олигархом, поскольку в его защиту выступают премьер-министр Грузии, другие высокопоставленные грузинские чиновники и лидеры «Грузинской мечты».

Европарламент ждет от лидеров правящей партии «Грузинская мечта» конкретных шагов и действий по выполнению утвержденных Советом Евросоюза условий, а не только детских заявлений, в которых во всем обвиняют действующего посла США или бывшего представителя Евросоюза.

Мы призываем все политические силы и гражданское общество Грузии объединить свои усилия для быстрого выполнения 12 условий. Мы твердо верим, что Грузия может вновь стать лидером процесса интеграции в ЕС, если для достижения цели будет вестись совместная работа. Мы верим в Грузию и ее народ!», - говорится в заявлении.