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В ЛДПР назвали «частным мнением» обещание Журавлева убить журналиста
В партии ЛДПР назвали «частным мнением, которое не совпадает с позицией руководства» и «не нашим методом» обещание депутата Алексея Журавлева убить журналиста немецкого издания Bild.
В специальном заявлении, которое появилось в телеграм-канале думской фракции ЛДПР, также сказано, что Журавлев в сентябре прошлого года «сам изъявил желание присоединиться к фракции исходя из близости патриотических позиций, но в полноценную деятельность так и не влился».
«Все его действия и заявления будут обсуждаться на ближайшем собрании в сентябре», - пояснили в ЛПДР.
Ранее в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» член фракции ЛДПР, депутат Госдумы Алексей Журавлев, обращаясь к журналисту немецкого издания Bild, который освещает войну в Украине, сказал буквально следующее: «Мы все придем и всех вас убьем». Журавлев сопроводил это нецензурной лексикой.
Ведущий шоу Евгений Попов попытался прервать выступление депутата, на что тот несколько раз повторил: «А мне наплевать», после чего еще раз пообещал убить немецкого журналиста в том случае, если встретит его лично на территории Украины.
Другие новости дня
Израиль и «Исламский джихад» договорились о перемирии в секторе Газа
Власти Израиля и представители радикальной группировки «Исламский джихад» договорились о перемирии. Оно может начаться в 23-30 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление высокопоставленного члена группировки.
Ранее о договоренности сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в египетской разведке: Каир выступал посредником в мирных переговорах. Агентства не сообщают, на каких условиях было подписано соглашение.
5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Рассвет», в ходе которой нанесла несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа на территории Палестины. Израиль утверждает, что в результате ударов были убиты двое командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и Халед Мансур.
По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате атак погибли 36 человек, среди них - 11 детей. Израильская армия утверждает, что большинство убитых - члены военного крыла «Исламского джихада», а некоторые из жертв погибли в результате ответных ракетных ударов со стороны Палестины. Сообщается, что в результате ударов ранены несколько израильтян.
- Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил 7 августа, что все цели операции «Рассвет» в секторе Газа достигнуты. Канал «Аль-Джазира« утверждал, что для подписания мирного соглашения «Исламский джихад» требовал от Израиля немедленно освободить несколько десятков человек, арестованных в Иудее и Самарии по обвинению в террористической деятельности.
Amnesty International извинилась за доклад с обвинениями в адрес Украины
Международная неправительственная организация Amnesty International извинилась за доклад, в котором критиковались действия украинской армии. Организация заявила, что глубоко сожалеет «о страданиях и гневе», которые вызвал доклад. Обращение цитирует агентство Reuters.
Несмотря на это, Amnesty International не будет отказываться от сделанных в докладе выводов - о том, что Украина нарушает правила ведения войны, размещая войска в гражданских объектах, таких, как школы и больницы.
Доклад вызвал резкую реакцию украинских властей и общества: президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию «аморальной выборкой», Вооруженные силы Украины лишили Amnesty International аккредитации для работы. Глава украинского отделения организации Оксана Покальчук объявила о своей отставке.
Критики доклада отмечают, что в условиях войны он активно используется официальной российской пропагандой. При этом сайт AI заблокирован в России, за доклады, в которых российская армия обвиняется в военных преступлениях.
Вооруженные грабители напали в Тбилиси на студентов из Индии
Вооруженные грабители ворвались в воскресенье в квартиру, которую снимали в Сабурталинском районе Тбилиси студенты из Индии. В доме в этот момент находились три человека.
Студенты рассказали журналистам, что нападавших было пятеро. Под угрозой пистолета они заставили отдать им все деньги, ноутбуки, золотое кольцо и часы. Один из студентов для устрашения был ранен ножом в руку и голову.
По сообщению телеканала «Мтавари архи», патрульная полиция задержала грабителей по горячим следам. МВД пока не делало официальных комментариев.
Зеленский призвал к новым санкциям против России из-за обстрела АЭС
Из-за обстрелов Запорожской АЭС против России нужно ввести новые санкции. Об этом после беседы с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Российский ядерный террор требует решительного ответа международного сообщества – санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива», – написал Зеленский твиттере.
Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обстрел территории Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, «подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью людей и окружающей среде в Украине и за ее пределами».
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных, но обслуживается украинским персоналом. На этой неделе территория станции подверглась обстрелам, в том числе в ночь с субботы на воскресенье. Россия обвиняет в обстреле Украину. В Киеве заявляют, что обстрел ведут российские войска.
Египет предложил израильтянам и палестинцам заключить перемирие
Египет предложил Израилю и Палестинской автономии заключить перемирие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, мирное соглашение могут заключить уже сегодня вечером.
Израиль согласился на перемирие, палестинцы пока не ответили на это предложение
Армия Израиля 5 августа начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Представители израильских военных говорили, что боевые действия продлятся столько, сколько необходимо.
По данным израильских СМИ, с начала операции со стороны Газы по израильской территории было выпущено почти 600 ракет по израильской территории. Ранения получили около 30 израильтян.
В результате израильских атак по пунктам базирования «Исламского джихада» убиты два командира группировки - Халед Мансур и Тайсир аль-Джабари. Минздрав Палестинской автономии сообщил о 32 погибших, среди которых шестеро детей, и 253 раненых в результате ударов Израиля.
Обострение арабо-израильских противоречий началось в понедельник, когда на территории Западного берега реки Иордан был арестован один из лидеров «Исламского джихада» Бассам аль-Саади. «Исламский джихад» объявил, что не оставит арест своего лидера без ответа. Израильская разведка сообщила о готовящихся со стороны исламистов терактах. В пятницу Израиль начал военную операцию.
Из портов Украины вышли еще четыре судна с продовольствием
Из черноморских портов Украины в воскресенье вышли еще четыре грузовых судна с продовольствием. Об этом сообщает Минобороны Турции.
Один из сухогрузов везет подсолнечное масло в Италию. Два судна везут кукурузу – в турецкие порты Стамбула и Искендеруна. Еще один сухогруз с сеянцами подсолнечника направился в Китай. В общей сложности перевозится более 160 тысяч тонн продовольствия.
Суда встанут на якорь севернее Стамбула для осмотра сотрудниками Совместного координационного центра при участии представителей России, Украины, ООН и Турции.
Вчера в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку.
Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.
Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.
Президент Грузии перечислила роковые годы политики России
«1801, 1921, 1992, 2008 годы – эти даты навсегда останутся в памяти каждого грузина. Они отражают безжалостную политику вооруженной агрессии и оккупации России. Выносливость Грузии оказалась сильнее. Мои мысли с нашими гражданами, проживающими на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвали», - написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter в 14-ю годовщину августовской войны.
Президент вспоминает события начала 19-го века - включение Грузии в состав Российской империи, вход частей Красной Армии в начале 20-го века, войну в Абхазии и августовскую войну 08.08.08.
МИД Украины напомнил про уроки августовской войны и выразил твердую поддержку Грузии
МИД Украины выразил поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны и заявил, что в 2008 году мировое сообщество не дало России адекватного ответа, что позволило ей проводить политику оккупации.
«Спустя почти полтора десятилетия Россия продолжает свою агрессивную политику в отношении Грузии, удерживая под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, грубо нарушая права человека в этих районах Грузии. Украина твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, - говорится в заявлении.
Россия должна деоккупировать территории Грузии и Украины, а российские военные преступники должны понести строжайшее наказание, говорится в заявлении.
«Не получив адекватного ответа на агрессию против Грузии со стороны мирового сообщества, в 2014 г. Россия продолжила свои агрессивные действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала войну», - отмечает ведомство.
МИД Украины подчеркивает, что остановить агрессивную политику Российской Федерации можно только совместными усилиями международного сообщества, неукоснительным соблюдением режима санкций в отношении России и всесторонней поддержкой стран, против которых Москва осуществляет агрессию.
Аркадий Дворкович переизбран на пост президента ФИДЕ
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы прошли в городе Ченнаи, в Индии. За россиянина проголосовали 157 делегатов из 179
Дворкович возглавляет организацию с 2018 года. Вице-президентом ФИДЕ стал 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.
На пост главы федерации также претендовал 31-летний украинский шахматист Андрей Боришполец, получивший 16 голосов. В марте он написал петицию с требованием отставки Дворковича. Украинский гроссмейстер отмечал, что основные спонсоры ФИДЕ - это российские государственные и частные компании. Кроме того, Боришполец указывал, что потенциальные спонсоры могут отказаться от сотрудничества, если увидят связь федерации с Кремлем.
В паре с Боришпольцем на пост вице-президента претендовал Питер Хайне Нильсен - тренер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Нильсен говорил, что российские компании, спонсируя ФИДЕ, хотят обелить себя.
- Дворкович – один из немногих российских чиновников, который высказался против войны России с Украиной. В марте в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович сказал, что войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. «Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи», - сказал глава ФИДЕ.
- ФИДЕ ранее отстранила от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал действия России в отношении Украины. Москва лишилась права принимать мировую шахматную Олимпиаду 2022 года, российским и белорусским командам запретили участвовать в ней даже под нейтральным флагом.
- Федерация официально разорвала спонсорские контракты с российскими и белорусскими компаниями.
Обращение посла США: Помним, как все началось, будем рядом с Грузией
Мы помним, как все началось, помним этот день, мы будем рядом с Грузией, - говорится в видеообращении посла США в Грузии Келли Дегнан.
Как говорится в видеообращении, опубликованном посольством, США будут продолжать работать во имя мира и поддерживать Грузию.
«Мы помним, как все началось, мы помним этот день, мы помним вторжение российской армии в Грузию, мы не забудем десятки тысяч беженцев, мы не забудем жертв, мы будем продолжать работать во имя мира, мы будет рядом с Грузией», - говорится в видеообращении посольства США.
МИД Грузии в годовщину августовской войны заявил о расширении Россией зоны оккупации
МИД Грузии в 14-ю годовщину августовской войны призвал Россию «прекратить незаконные действия, выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии».
«В 14-ю годовщину оккупации Россия по-прежнему не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза, и расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах», - говорится в заявлении МИД Грузии.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что своими действиями Россия «наносит удар по безопасности, правам человека, и пытается изолировать людей, проживающих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества».
МИД Грузии призывает Москву изменить незаконное решение о признании оккупированных территорий, пишет агентство «Новости-Грузия».
Ведомство подчеркивает, что в течение 14 лет российские силы продолжают возведение заграждений на линии оккупации, в регионе незаконно арестовываются и похищаются люди.
«Грубое нарушение основных прав человека, этническая дискриминация и нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии продолжают оставаться тяжелым гуманитарным бременем незаконной оккупации России», - говорится в заявлении.
МИД отмечает, что на протяжении всех этих лет Россия препятствует доступу международных правозащитных организаций и вхождению Миссии наблюдения ЕС в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия.
МИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.
«Эта поддержка приобретает особое значение сегодня, когда Россия своей военной агрессией против Украины продолжает нарушать принципы международного права и подрывает безопасность Европы», - говорится в заявлении.
Одновременно МИД подтверждает политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, отмечая, что действия официального Тбилиси нацелены на восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации и построение общеевропейского будущего.
Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы
Бывшего главу «Роснано» и бывшего вице-премьера России Анатолия Чубайса выписали из клиники на Сардинии. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
Врачи считают, что у Чубайса был синдром Гийена-Барре. Для выяснения, не был ли экс-глава «Роснано» отравлен, ему сделали токсикологический тест, но его результаты пока не готовы. По данным газеты, Чубайс направился во Франкфурт на реабилитацию.
О госпитализации чиновника стало известно в конце июля.
Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Болезнь вызывает онемение конечностей и паралич. ВОЗ утверждает, что большинство пациентов полностью выздоравливают даже при тяжелом течении болезни.
- В конце марта стало известно, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития и связям с международными организациями и уехал из страны. По утверждению агентства Bloomberg, Чубайс не согласился с вторжением России на территорию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что уехал чиновник из России или нет после отставки - его личное дело.
- 67-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента Бориса Ельцина. Чиновник был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 1990-х годов.
Президент Грузии объяснила, почему заблокировала кандидата на пост председателя ЦИК
По заявлению администрации президента Грузии, непредставление президентом парламенту действующего председателя ЦИК обусловлено тем, что его кандидатура уже дважды не набрала большинства в 2/3 членов парламента, что необходимо для избрания на 5-летний срок. По оценке Саломе Зурабишвили, выдвижение одних и тех же кандидатур в председатели и избрание лишь на 6 месяцев не способствует укреплению ЦИК, который является важным государственным институтом.
«Комментарии, а также совершенно безосновательные выводы, сделанные со стороны как большинства, так и оппозиции в связи с представлением президентом Грузии для избрания в парламент 5 августа 2022 года кандидатур на должности председателя и члена ЦИК, это ничто иное, как попытка ввести общественность в заблуждение и больше углубить политическую поляризацию.
Непредставление парламенту кандидатуры действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили категорически исключает ненадлежащую оценку президентом профессионализма, опыта и деятельности господина Георгия Каландаришвили. Как известно общественности, президент уже дважды представляла парламенту кандидатуру Георгия Каландаришвили для избрания на должность председателя ЦИК. Однако его кандидатура оба раза не смогла набрать необходимого количества голосов, в результате чего оба раза он был избран сроком только на 6 месяцев.
Непредставление парламенту действующего председателя и действующих членов ЦИК обусловлено тем, что их кандидатуры уже дважды не смогли набрать большинства в 2/3 членов парламента, необходимого для избирания сроком на 5 лет. Постоянное выдвижение одних и тех же кандидатур в председатели ЦИК и избрание их сроком только на 6 месяцев не способствует укреплению ЦИК, этого важного государственного института и демократическому развитию.
5 августа президент представила парламенту для избрания на пост председателя и члена ЦИК кандидатуры, отобранные соответствующей конкурсной комиссией в порядке открытого конкурса. Отбором кандидатов комиссия подтвердила их профессионализм и квалификацию. Соответственно, выражением неуважения к кандидатам являются заявления, которые касаются непринятия участия в процессе их отбора.
Решение президента направлено на содействие вовлечению в процесс новых профессионалов, демократическому и институциональному усилению ЦИК, выявлению для избрания на эту важную должность кандидатур с широким политическим консенсусом и высокой легитимацией.
Институциональное усиление ЦИК и совершенствование избирательного законодательства в этом направлении также предусмотрено в рекомендациях Евросоюза, выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата в члены ЕС», - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента, передает «Итерпрессньюс».
Евросоюз подтвердил свою поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны
«Евросоюз осуждает признание Россией регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях», - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с 14-й годовщиной августовской войны.
«Прошло 14 лет после августовской войны 2008 года между Россией и Грузией. Европейский Союз строго и единодушно осуждает безосновательную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, а также признание Россией грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях. Это является нарушением как международного права, так и обязательств, взятых на себя Россией по соглашению от 12 августа 2008 года», - говорится в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».
В заявлении отмечается продолжающаяся «бордеризация», нарушения прав человека, незаконные задержания и ограничения на свободу передвижения в зоне разделения сторон.
«Подтверждаем твердую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ страны», - говорится в заявлении.
Представительство ЕС отмечает, что Евросоюз прилагает усилия для разрешения конфликта через участие в качестве сопредседателя в международных дискуссиях в Женеве, работу спецпредставителя по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, а также усилия Миссии наблюдателей.
В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку
В субботу в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку – сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса. Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Мы уже можем констатировать факт, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – «зерновой коридор» заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины», – отметил Кубраков.
По его словам, Украина рассчитывает через две недели принимать по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Ежемесячно из портов Большой Одессы планируется отправлять по 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.
Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.
- Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
В секторе Газа ликвидирован командир «Исламского джихада» Халед Мансур
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа Халеда Мансура - одного из военных командиров группировки «Исламский джихад». Мансур считался вторым по значимости командующим в группировке. Он отвечал за деятельность группировки в южной части сектора Газа. Убитый в пятницу Тайсир аль-Джабари отвечал за север. Вместе с Мансуром погибли его заместитель Зияд Мадалаль и бригадный командир Хаттаб Амасси.
В ночь с субботы на воскресенье израильская армия продолжила операцию «Рассвет», нацеленную на ликвидацию боевиков «Исламского джихада». По сообщению израильского командования, удалось поразить около 140 военных целей, включая подземные туннели, из которых производились атаки террористов.
С территории сектора Газа с момента начала операции «Рассвет» в пятницу по Израилю было выпущено 580 ракет. 120 из них упали в самом секторе Газа, около 200 были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». В больницы были доставлены 28 израильтян с легкими повреждениями.
По сообщению министерства здравоохранения сектора Газа, с начала операции «Рассвет» там погибли 32 жителя, включая шестерых детей. Часть из них погибла в результате взрывов ракет, выпущенных по Израилю, но не долетевших до цели.
В понедельник Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание, посвященное эскалации конфликта вокруг сектора Газа.
Президент блокирует кандидатуру Каландаришвили – кто возглавит ЦИК Грузии?
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили пришлось объясняться из-за своего решения по кандидатурам на должность председателя Центризбиркома страны. Накануне Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК Грузии. Георгия Каландаришвили, который руководит комиссией в настоящее время, в их числе не оказалось, несмотря на то, что он подал заявку, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня пресс-служба Зурабишвили распространила заявление, в котором говорилось, что как члены большинства, так и оппозиция оценили действия президента неверно, а их «комментарии и безосновательные выводы» послужили лишь «еще большему углублению поляризации». Они подчеркнули, что при принятии решения оценка «профессионализма, опыта и деятельности» Каландаришвили имели второстепенное значение.
«Непредставление парламенту кандидатуры и.о. председателя ЦИК Георгия Каландаришвили категорически исключает неадекватную оценку президентом профессионализма, опыта и деятельности господина Георгия Каландаришвили.
«Непредоставление обусловлено тем, что его кандидатура уже дважды не получила поддержки 2/3 членов парламента, что необходимо для избрания на пятилетний срок», - сказано в заявлении.
Как отмечается, решение президента «направлено на привлечение к процессу новых профессионалов, демократическому и институциональному укреплению ЦИК». Здесь же отмечается, что совершенствование избирательного законодательства предусмотрено в рекомендациях, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в члены ЕС.
Ранее сам Каландаришвили заявил, что решение президента было для него неожиданным и мотивы Зурабишвили ему неясны.
Глава ЦИК Грузии избирается 2/3 полного состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если такой поддержки у кандидатов нет, простое большинство (76 депутатов) утверждает «технического» председателя комиссии – со сроком полномочий на полгода.
Дважды Каландаришвили удавалось возглавить ЦИК только при поддержке депутатов правящей партии «Грузинская мечта». Под его руководством ЦИК успел провести местные выборы осенью 2021 года. Тогда оппозиция заявила о «тотальных фальсификациях» результатов. Срок полномочий Каландаришвили истекает в конце августа 2022 года.
Президент Грузии в качестве кандидатов на должность главы ЦИК представила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.
Убит замглавы оккупационной администрации Новой Каховки
Заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура умер в результате покушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерину Губареву.
По словам источников РИА «Новости», в Гура несколько раз выстрелили возле дома, где он проживал. После этого его госпитализирован в тяжелом состоянии.
Накануне появились сообщения, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского.
Адвокаты рассказали, почему врач-венеролог открыл стрельбу в кабинете директора тбилисской больницы
80-летний дерматолог-венеролог Теймураз Бежанидзе открыл стрельбу в кабинете своего начальника, когда узнал о своем увольнении, заявляют адвокаты.
5 августа Бежанидзе задержали по обвинению в попытке убийства директора Тбилисского кожно-венерологического диспансера, 50-летнего Георгия Галдава, пишет агентство «Новости-Грузия». По словам адвокатов, Бежанидзе признает факт стрельбы, подчеркивая при этом, что не намеревался убивать Галдава.
Согласно их версии, врач, у которого при себе было огнестрельное оружие, зашел в кабинет директора больницы, требуя объяснить, почему его увольняют, но в ответ получил только «очень оскорбительные слова».
«После этого он достал оружие и выстрелил в правую сторону, чтобы припугнуть его. Этот выстрел был произведен с расстояния примерно пяти метров. Не знаю, что произошло в это время. Вероятно, пострадавший отодвинулся в сторону», - сказал адвокат Каха Шония. Из его слов также стало известно, что в отношениях коллег уже долгое время существовала напряженность.
Галдава был ранен в область плеча и живота. Его перевели в хирургическое отделение кожно-венерологического диспансера и прооперировали. По словам медиков, состояние пациента тяжелое, но стабильное.
Следствие продолжается по факту попытки умышленного убийства. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
В Тбилиси упавшая в реку женщина скончалась в «скорой»
В Тбилиси скончалась женщина средних лет, упавшая в реку Кура (Мтквари), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Случай произошел сегодня, 6 августа. Десятки человек были свидетелями того, как быстрое течение уносит человека.
Сотрудники Службы по управлению ЧС смогли достать гражданку из воды. В службе скорой помощи сообщили журналистам, что, когда им передали женщину, она была уже мертва.
По предварительной информации, возраст женщины – старше 50 лет.
Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам
Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.
«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», – сообщили в посольстве.
По словам собеседника агентства, выдачу виз для владельцев недвижимости из России также не приостанавливали.
5 августа ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Утверждалось, что причиной этого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов.
Ранее МИД России объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении сотрудников российских загранучреждений.
28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь «фактически парализована».
Тайвань обвинил Китай в отрабатывании атак на остров
Власти Тайваня заявили, что китайские военные во время учений репетировали атаку на остров. Об этом сообщает Reuters.
По данным Министерства обороны Тайваня, 6 августа 20 китайских военных самолетов и 14 кораблей проводили операцию вокруг острова. Несколько самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива, которая считается линией разграничения между Тайванем и Китаем. Военные Тайваня в ответ подняли в воздух реактивные самолеты.
4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета. Ожидается, что учения закончатся в воскресенье.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
- Ранее Китай ввел торговые ограничения и санкции против самого Тайваня. Был приостановлен импорт с острова цитрусовых растений, а также двух видов рыб. Дисциплинарные меры также были введены в отношении «Тайваньского фонда за демократию» и «Фонда международного сотрудничества и развития». По мнению властей КНР, они под видом «демократии» занимаются сепаратистской деятельностью.
Грузинская оппозиция назвала антигосударственными заявления о ксенофобии в отношении россиян
В оппозиции назвали «антигосударственными» заявления председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о ксенофобии в отношении приезжих россиян.
В правящей команде накануне обвинили оппонентов в развязывании «позорной ксенофобно-шовинистической кампании» против граждан РФ, сообщает агентство «Новости-Грузия». Утверждается, что она призвана «спровоцировать агрессию» против россиян, а затем «привести к эскалации и инцидентам». Конечная цель – втягивание Грузии в войну против России, считают в «Грузинской мечте». Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» - главный адресат обвинений. Среди других «авторов ксенофобской кампании» названы некоторые авторитетные неправительственные организации.
Один из лидеров ЕНД Бачо Долидзе указал, что российская пропаганда активно тиражирует заявления Ираклия Кобахидзе. «Поздравляю г-на Кобахидзе. С сегодняшнего дня он официально стал главной опорой российской пропагандистской машины в стране», - сказал Долидзе. Здесь же он выразил уверенность в том, что поведение властей, которое позитивно оценили в Москве, вызовет протест граждан Грузии.
В парламентской оппозиционной партии «Лело» также указали, что «Грузинская мечта» повторяет главные тезисы российской пропаганды. Один из лидеров «Лело» Григол Гегелия считает, что Кобахидзе дал руководству России прямой повод для возможного вторжения в Грузию, утверждая, что русских преследуют здесь по национальному признаку.
В партии власти свое видение происходящего. «Эта кампания, запущенная оппозицией и оппозиционно настроенными деятелями, к сожалению, очень хорошо использовалась российскими СМИ, а Ираклий Кобахидзе своими заявлениями пытался этому помешать», - заявил сегодня председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария накануне сообщила, что они не получали информации о фактах ксенофобии в отношении граждан России.
- О начале «ксенофобской кампании» в «Грузинской мечте» заявили вскоре после того, как «Лело» призвала ввести визовый режим с РФ. Часть оппозиции считает, что такие меры необходимы для эффективного контроля приезжих из России – государства, оккупировавшего два грузинских региона. В «Грузинской мечте» считают, что ситуация находится под контролем и не представляет рисков для суверенитета и безопасности страны, поскольку сейчас граждан РФ приезжает в три раза меньше, чем в 2019 году. По информации партии власти, с марта по июль в Грузию приехали и остались менее 110 тысяч россиян.
- Согласно данным «Грузстата», за март-июнь 2022 года число въехавших в Грузию российских граждан увеличилось по сравнению с прошлым годом на 355% - до 299 094 человек. Только в июне в Грузию въехали более 135 тысяч граждан России, на 340% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какая часть приезжали как туристы, и сколько из них остались, департамент статистики не уточняет.
Кубилюс и Юкнявичене выступили с совместным заявлением по случаю 14-й годовщины августовской войны
Европарламентарии Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене выступили с совместным заявлением по случаю 14-й годовщины августовской войны, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«14 лет назад, 7 августа 2008 года, российские военные вторглись в Грузию, грубо нарушив международное право. В результате 20 процентов территории Грузии остаются под российской оккупацией. Это был первый случай неспровоцированной военной агрессии путинской России против суверенного соседнего государства. К сожалению, демократическое сообщество мира не дало четкой и адекватной реакции на такое агрессивное поведение Кремля. Исходя из этого, путинская Россия продолжила свою агрессивную политику и в 2014 году вторглась в Украину, незаконно аннексировала Крым, а спустя восемь лет начала полномасштабную агрессивную войну против Украины и Запада.
Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы твердо поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Мы должны усвоить уроки прошлого. Демократическое сообщество должно обеспечить всю необходимую поддержку и стимулы для вступления Грузии в Европейский союз, преодоления внутренних политических разногласий и достижения деолигархизации и деполяризации.
Россия оккупировала 20% территории Грузии, но главная цель Кремля – оккупировать всю геополитическую волю Грузии, чтобы Грузия больше не стремилась к интеграции в Евроатлантический союз. Мы с обеспокоенностью наблюдаем за действиями и заявлениями нынешнего правительства Грузии и лидеров «Грузинской мечты», которые видятся сознательным решением, наносящим ущерб способности Грузии получить статус кандидата в ближайшем будущем.
Единственный способ защитить Грузию от новых гибридных и иных атак Кремля - сделать все, чтобы Грузия в ближайшее время выполнила 12 условий, прописанных Советом Европейского союза и Еврокомиссией, начиная с деполяризации и заканчивая деолигархизацией. Влияние олигархов на молодые демократии хорошо известное явление в Центральной и Восточной Европе. Когда грузинские власти в своих различных заявлениях пытаются убедить, что Бидзина Иванишвили не является подобным олигархом, это лишь дает дополнительные доказательства того, что Бидзина Иванишвили является исключительно влиятельным олигархом, поскольку в его защиту выступают премьер-министр Грузии, другие высокопоставленные грузинские чиновники и лидеры «Грузинской мечты».
Европарламент ждет от лидеров правящей партии «Грузинская мечта» конкретных шагов и действий по выполнению утвержденных Советом Евросоюза условий, а не только детских заявлений, в которых во всем обвиняют действующего посла США или бывшего представителя Евросоюза.
Мы призываем все политические силы и гражданское общество Грузии объединить свои усилия для быстрого выполнения 12 условий. Мы твердо верим, что Грузия может вновь стать лидером процесса интеграции в ЕС, если для достижения цели будет вестись совместная работа. Мы верим в Грузию и ее народ!», - говорится в заявлении.
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