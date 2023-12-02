В Москве полиция устроила облавы на гей-клубы и сауны

В Москве полиция провела рейды в ЛГБТ-френдли клубах и саунах, сообщает «Осторожно, Москва».
В одном из клубов проходила вечеринка для ЛГБТ-комьюнити, в которой участвовали около трехсот человек. Полицейские ворвались в заведение под предлогом поиска наркотиков. Во время рейда у посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили.
Аналогичные облавы прошли еще как минимум в двух ночных клубах, одном баре и саунах. Там полицейские тоже «искали наркотики». «Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», цитирует «Осторожно, Москва» очевидцев.
Также в Санкт-Петербурге закрылся клуб «Центральная станция». «Площадку, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!», говорится в теперь уже единственном посте клуба во «ВКонтакте».
- 30 ноября Верховный суд России признал несуществующее международное движение ЛГБТ+ экстремистским и запретил его деятельность в России.
- Признание организации экстремистской означает среди прочего запрет на демонстрацию ее символики, а любая не отрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
- Поскольку «международное общественное движения ЛГБТ» не существует, неясно, каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы не исключали риски для профильных правозащитных организаций и посетителей ЛГБТ-клубов. Высказываются опасения и за ЛГБТ-персон, просто живущих в России.