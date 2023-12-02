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В Москве полиция устроила облавы на гей-клубы и сауны

Пикет в центре Москвы, декабрь 2023 года
Пикет в центре Москвы, декабрь 2023 года

В Москве полиция провела рейды в ЛГБТ-френдли клубах и саунах, сообщает «Осторожно, Москва».

В одном из клубов проходила вечеринка для ЛГБТ-комьюнити, в которой участвовали около трехсот человек. Полицейские ворвались в заведение под предлогом поиска наркотиков. Во время рейда у посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили.

Аналогичные облавы прошли еще как минимум в двух ночных клубах, одном баре и саунах. Там полицейские тоже «искали наркотики». «Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», цитирует «Осторожно, Москва» очевидцев.

Также в Санкт-Петербурге закрылся клуб «Центральная станция». «Площадку, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!», говорится в теперь уже единственном посте клуба во «ВКонтакте».

  • 30 ноября Верховный суд России признал несуществующее международное движение ЛГБТ+ экстремистским и запретил его деятельность в России.
  • Признание организации экстремистской означает среди прочего запрет на демонстрацию ее символики, а любая не отрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
  • Поскольку «международное общественное движения ЛГБТ» не существует, неясно, каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы не исключали риски для профильных правозащитных организаций и посетителей ЛГБТ-клубов. Высказываются опасения и за ЛГБТ-персон, просто живущих в России.

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