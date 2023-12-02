В Москве полиция устроила облавы на гей-клубы и сауны

В Москве полиция провела рейды в ЛГБТ-френдли клубах и саунах, сообщает «Осторожно, Москва».

В одном из клубов проходила вечеринка для ЛГБТ-комьюнити, в которой участвовали около трехсот человек. Полицейские ворвались в заведение под предлогом поиска наркотиков. Во время рейда у посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и отпустили.

Аналогичные облавы прошли еще как минимум в двух ночных клубах, одном баре и саунах. Там полицейские тоже «искали наркотики». «Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», цитирует «Осторожно, Москва» очевидцев.

Также в Санкт-Петербурге закрылся клуб «Центральная станция». «Площадку, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!», говорится в теперь уже единственном посте клуба во «ВКонтакте».