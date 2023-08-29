В Москве пропала фигуристка Алина Горбачёва

В Москве пропала действующая чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 16-летняя Алина Горбачёва.

По словам её матери, вчера вечером, 28 августа, фигуристка вышла с катка и отправилась в парк на Покровской набережной – там её в последний раз зафиксировали камеры видеонаблюдения. Больше Горбачёву никто не видел, её телефон недоступен.

По сведениям телеграм-канала «112», на набережной обнаружили личные вещи Горбачёвой. По факту исчезновения Алины Горбачевой Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. К поискам подключился отряд «ЛизаАлерт».

По информации телеграм-канала «База», в день пропажи Горбачёва поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, с которой она также проживала в одной квартире. По словам матери фигуристки, Федченко рассказала ей, что Горбачёва ушла с тренировки и не вернулась.