В Москве суд начал слушать дело против участника опроса Радио Свобода

Останкинский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о так называемых фейках про российскую армию в отношении местного жителя Юрия Коховца. Дело возбудили после того, как Коховец поучаствовал в одном из уличных опросов Радио Свобода.

О том, что слушания начались, следует из базы данных московских судов, отмечает в четверг издание «Медиазона».

По информации телеграм-канала SOTA.vision, на первом заседании гособвинитель зачитал письменные материалы дела и изложил обвинительное заключение. Согласно тексту обвинения, подсудимый «выражает негативное отношение к «СВО» (так российские власти называют вторжение в Украину – ред.), а действия российской армии характеризует, как преступные». Тем самым, как полагает обвинение, Коховец «распространил заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации».

Юрий Коховец во время судебного заседания находился не за стеклянным барьером, как чаще всего бывает с обвиняемыми за «фейки», а рядом с адвокатом. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Из-за неявки свидетелей помощник прокурора попросил отложить заседание, сообщает SOTA.

Ответить на вопросы Радио Свобода во время уличного опроса Юрий Коховец согласился летом 2022 года. Об уголовном деле против него стало известно в марте нынешнего года. В ходе интервью Коховец высказал свое мнение о действиях российской армии в Украине. Среди прочего, он сказал, что Россия «бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей... военные расстреливали вообще без причин». Коховцу грозит до 10 лет тюрьмы.