В Москве ужесточили ограничения из-за коронавируса

Мэр Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 29 июня. Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, закрыты детские игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки.

С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют рестораны и кафе, свободные от коронавирусной инфекции, которые в том числе смогут работать в ночное время. В такие заведения смогут ходить только люди, у которых есть сертификат о том, что они получили второй компонент вакцины от коронавируса. В заведения станут пускать по QR-коду. Эксперимент проведут "в полутора-двух десятках ресторанов".

В Москве также ограничили проведение зрелищных мероприятий, разрешив пускать на них не более одной тысячи человек. "Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал мэр Москвы в своем блоге. Режим нерабочих дней, объявленный с 12 по 20 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве, завершится 21 июня.

Повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины, Москва намерена сотрудничать с правительством для разработки сроков и технологии ревакцинации, заявил Собянин.

"Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — написал Собянин. — В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует".

17 июня Сергей Собянин предупредил о "временных, но жестких ограничениях" из-за роста заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы отмечал, что к утру 18 июня в городе могут за сутки выявить коронавирус у рекордных девяти тысяч человек.