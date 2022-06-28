В Москве во время прогулки задержан Илья Яшин 

В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян, которая гуляла с ним по парку. По её словам, полицейские увели Яшина в машину, не объяснив причину задержания.

"ОВД-Инфо" со ссылкой на друга политика сообщило, что Яшина доставили в ОВД "Лужники".

В отдел полиции прибыл адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Однако его не пропустили к задержанному, несмотря на удостоверение и ордер, написал он в Фейсбуке.

Прохоров отметил, что заседание суда по делу оппозиционера, по-видимому, состоится 28 июня.

Оппозиционеру вменяют административную статью о неповиновении распоряжению полиции , по которой ему грозит до 15 суток ареста. "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - написала Баблоян.

Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.

Ранее Яшина штрафовали, признавая виновным в "дискредитации российской армии". Всего на него было заведено четыре подобных административных дела.