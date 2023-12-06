В Непале задержаны 12 вербовщиков в российскую армию

В Непале задержаны 12 человек, занимавшихся, по сведениям полиции, вербовкой добровольцев в российскую армию. В составе российских войск непальцы должны были участвовать в войне в Украине. 10 задержанных остаются под арестом.

Как сообщил представитель полиции Катманду, подозреваемые вербовали молодых мужчин, оформляли им проездные документы и переправляли в Россию через третьи страны - такие, как Объединённые Арабские Эмираты и Индия. При этом завербованные должны были сами заплатить до девяти тысяч долларов за оформление российской визы и перелёт.

Сколько именно людей удалось завербовать, не уточняется, как и то, шла ли речь о наёмничестве или контрактной службе. 5 декабря стало известно о гибели в Украине как минимум шести граждан Непала, воевавших в рядах российской армии. В понедельник украинский военкор Андрей Цаплиенко опубликовал в своём телеграм-канале видео российских военных, взятых в плен южнее Запорожья. Цаплиенко утверждает, что это бойцы 70-го мотострелкового полка, при этом один из них, не говорящий по-русски, заявил, что является гражданином Непала. Независимых подтверждений этой информации нет.

Власти Непала призвали Москву больше не вербовать его граждан в российскую армию и немедленно демобилизовать всех непальцев, уже подписавших с ней контракты. Законы Непала запрежают гражданам служить в армиях других стран, за исключением нескольких дружественных государств, в частности Индии и Великобритании.