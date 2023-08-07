В Нигере по приказу военной хунты закрыли воздушное пространство

Лидеры военного переворота в Нигере распорядились закрыть воздушное пространство страны – до дальнейшего уведомления. Хунта объясняет решение угрозой военного вмешательства со стороны соседних государств.

Сайт Flightradar24, который отслеживает авиарейсы по всему миру, показывает, что в небе над Нигером самолётов в настоящее время нет.

В понедельник стало также известно, что компания Air France приостановила полёты в столицы соседних с Нигером Мали и Буркина-Фасо до 11 августа. Представитель Air France сказал, что компания ожидает увеличения времени полётов из ключевых аэропортов к югу от Сахары. В службе Flightradar отметили, что закрытие воздушного пространства Нигера существенно расширяет зону, над которой не могут летать большинство коммерческих рейсов, курсирующих между Европой и югом Африки.

Западноафриканские страны, входящие в группу Ecowas, ранее предупредили, что могут применить силу, если свернутый мятежниками в Нигере президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до полуночи воскресенья, и этот срок уже истёк. Представитель хунты заявлял, что вооружённые силы готовы защитить страну.

С 26 июля Мохамед Базум содержится под стражей, а генерал армии и командующий президентской гвардией Абдурахман Тчиани позже провозгласил себя новым лидером Нигера.

Военный переворот осудила большая часть международного сообщества, включая бывшую колониальную державу Францию, остальную частью Европейского Союза, ООН и Соединённые Штаты. При этом два соседа Нигера - Мали и Буркина-Фасо - предупредили, что будут рассматривать любое внешнее военное вмешательство в Нигере как объявление войны против них. Мали и Буркина-Фасо входят в Ecowas, но их членство приостановлено с тех пор, как к власти там тоже пришли военные хунты.