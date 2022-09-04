В очереди на прощание с Горбачевым задержаны несколько человек

Полиция в центре Москве задержала четырех или пятерых человек, стоявших в очереди на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом рассказало «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.

Из материала следует, что два или три человека были задержаны за антивоенные значки. Еще один человек – за то, что вступился за задержанную. Еще одна пенсионерка – после того, как полицейские услышали критику в свой адрес, рассказывает издание.

Задержанным с антивоенными значками выписаны протоколы по административной статье о дискредитации армии, им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Остальные были отпущены без протоколов.

Церемония прощания с Горбачевым прошла в субботу в колонном зале Дома Союзов. Позже он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Бывший советский президент умер 30 августа на 92-м году жизни.