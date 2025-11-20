Accessibility links

В Офисе Зеленского подтвердили получение мирного плана США

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана, который, по оценкам Вашингтона, может активизировать дипломатические усилия по завершению войны. Об этом вечером в четверг сообщил Офис президента Украины.

Это первое официальное подтверждение существование новой мирной инициативы США, о которой сообщили накануне многие СМИ со ссылкой на источники. Сообщалось, что она разрабатывалась без участия Украины, в координации с российским представителем Кириллом Дмитриевым. В сообщении не приводятся подробности инициативы и не говорится о том, действительно ли речь идёт о плане из 28 пунктов, требующем серьёзных уступок от Украины, как об этом писали СМИ.

При каких обстоятельствах Зеленский получил проект плана, в сообщении не говорится, однако ранее сообщалось, что президент Украины сегодня встретится в Киеве с министром армии США и высокопоставленными американскими военными. О встрече СМИ писали в контексте новой мирной инициативы.

Как говорится в сообщении Офиса президента, Зеленский «описал принципиальные основы, важные для нашего народа», и по итогам встречи с представителями США договорился работать над пунктами плана, чтобы «достичь достойного завершения войны». Подчёркивается, что Украина всегда поддерживала президента Трампа в стремлении завершить кровопролитие и сейчас готова работать с США, Европой и другими партнёрами ради мира. Также в сообщении сказано, что Зеленский в ближайшие дни намерен обсудить основные пункты лично с Трампом.

