В Польше в ночь на среду упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. Это произошло во время российского удара дронами по территории Украины. На месте работают полиция, военная полиция и силы территориальной обороны, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Как передаёт Польское агентство печати, взрыв произошёл на кукурузном поле в селе Осины в Люблинском воеводстве на востоке страны. Пострадавших нет, но в нескольких домах были выбиты оконные стёкла. На месте происшествия обнаружены обгоревшие металлические и пластиковые обломки.

Источники газеты Rzeczpospolita утверждают, что упавший дрон — российского производства. Это может быть ударный беспилотник «Шахед» или использующийся для запутывания ПВО дрон-имитатор. Установить это планируется уже до вечера.