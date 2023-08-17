В Праге отменили концерт российской оперной певицы Нетребко

В Праге отменен концерт российской и австрийской оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщили представители Муниципального дома и агентства, которое выступало организатором концерта.

Анонс концерта российской исполнительницы, которая до российского широкомасштабного вторжения в Украину высказывалась в поддержку Владимира Путина, вызвал возмущение поддерживающих Украину активистов. За отмену концерта выступила также мэрия Праги, которая обсуждала вопрос с украинским посольством в Чехии. Мэрия не могла своим решением отменить концерт, но выступила с рекомендацией его не проводить.

Организаторы заявили, что были против отмены концерта, но достигли договоренностей с Нетребко, которая, по их словам, «понимает, что ситуация вышла из-под контроля и возникло политическое давление». Утверждается, что Нетребко не будет требовать компенсации за отмену выступления, тем же, кто купил билеты (утверждается, что было продано более 80% мест), их стоимость возместят.

Ранее сообщалось, что в театральном сезоне 2023-2024 года Анна Нетребко планирует выступить на сцене Teatro Colon в Буэнос-Айресе в августе, а затем – в оперных театрах Берлина, Вены, Милана и Парижа.