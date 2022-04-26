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В Приднестровье взорваны антенны, ретранслировавшие радио РФ
В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике утром во вторник взорваны ретрансляционные вышки на территории радиотелецентра "Маяк". Они ретранслировали российское радио. Об этом сообщило МВД непризнанной республики.
Сообщается, что в посёлке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. "Из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная" - говорится в сообщении МВД. Пострадавших нет.
Накануне, 25 апреля, несколько взрывов произошло в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет.
Пока нет никаких сообщений о ходе следствия и о том, кого власти самопровозглашённой республики подозревают во взрывах. Они произошли на фоне войны в соседней Украине. Российские военные называли выход к границам Приднестровья одной из целей операции. В Молдове опасаются, что речь может идти о намерении аннексировать эту территорию. Украинская разведка считает, что провокациями с целью обострения ситуации в Приднестровье, и не исключает новых взрывов.
Президент Молдовы Майя Санду в связи с событиями в Приднестровье созвала экстренное заседание совета безопасности.
В ряде прокремлёвских телеграм-каналов появились утверждения, что над Молдовой якобы закрыто воздушное пространство. Это не так - как следует из данных сайта Flightradar, аэропорт Кишинёва работает в обычном режиме.
- Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен российский военный контингент. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство. 22 апреля представители Минобороны РФ заявили, что целью "следующей фазы спецоперации" в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
Другие новости дня
Турецкий правозащитник Осман Кавала получил пожизненный срок
Суд в Стамбуле приговорил турецкого правозащитника, бизнесмена и филантропа Османа Кавалу к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом сообщает NTV. 64-летний общественный деятель признан виновным в попытке свержения правительства в связи с массовыми протестами в Турции в 2013 году.
При этом суд снял с Кавалы обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семь обвиняемых по делу были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке государственного переворота. Кавала и другие подсудимые отрицают все обвинения.
В Amnesty International приговор назвали абсурдным. " Этот приговор наносит сокрушительный удар не только Осману Кавале, другим обвиняемым и их семьям, но и всем, кто верит в справедливость и правозащитную деятельность в Турции и за ее пределами", — заявил Нильс Муйжниекс, директор Amnesty International по Европе.
Кавала был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. Массовые народные протесты, начавшиеся как экологическая акция, превратились в политическое выступление, а после вмешательства полиции и грубого насилия с ее стороны – в беспорядки. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу. Однако на свободу он не вышел. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке государственного переворота в Турции и свержения Эрдогана, а также в шпионской деятельности.
Главы дипмиссий десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, в октябре 2021 года выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Кавалу. В ответ Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. После этого они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.
Осман Кавала – очень известный в Турции человек, в первую очередь как создатель многочисленных НПО, начавших свою работу еще в 90-е годы прошлого века и занимающихся самыми разными проектами, от правозащиты и борьбы с уничтожением лесов и эрозией почвы до популяризации за рубежом турецкого искусства, кино и культурного наследия. Кавала известен также как щедрый спонсор международной правозащитной организации Amnesty International. Фонд, основанный Кавалой в 2002 году, финансирует курдские культурные проекты, поддерживает сирийских беженцев. Кроме того, Осман Кавала был одним из основателей в Турции международной грантовой сети, созданной Джорджем Соросом – и прекратившей свою деятельность в Турции в 2018 году из-за давления властей.
В ЕНД опровергли информацию о том, что партию возглавит Маргвелашвили
Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия опровергает распространенную телекомпанией «Рустави-2» информацию о том, что он якобы уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Выступая сегодня на брифинге, Мелия выразил мнение о том, что это был вброс, созданный спецслужбами для того, чтобы перекрыть международный скандал, в котором оказался замешан основатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили – его подозревают в ведении дел с российскими олигархами, попавшими под санкции.
Комментируя новость о том, что Маргвелашвили может стать председателем ЕНД, Мелия прибегнул к иронии, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Можно разыграть такую комбинацию: если Георгий Маргвелашвили станет председателем Национального движения, то я автоматически стану четвертым президентом страны», – сказал Мелия, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
По его словам, этот вопрос журналистам телекомпаний «Имеди» и «Рустави 2» поручили задать сотрудниками Службы госбезопасности.
«Этот вопрос разрабатывали не продюсеры телекомпаний, его написали спецслужбы. Вы знаете, в какой международный скандал замешаны Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», и выдумываете такие вопросы. Я избегаю конфронтации с журналистами. Очень неприятно смотреть, как журналист, особенно с «Рустави 2», читает вопрос от сотрудника СГБ», – сказал Мелия.
Накануне в сети появилась аудиозапись, согласно которой, российский олигарх Владимир Евтушенков по телефону разговаривал с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и просил его оказать какую-то услугу.
Подлинность записи не подтверждена. Авторы публикации на YouTube-канале Cyber Kmara утверждают, что два разговора между Иванишвили и Евтушенковым состоялись 10 и 12 марта. Между тем в апреле на Евтушенкова распространились санкции Великобитании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК «Система»..
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже заявил, что подобные обвинения в адрес Иванишвили являются дезинформационной кампанией с целью вызвать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.
Парламент Грузии рассмотрит вопрос введения запрета агрессивной российской символики
На заседании парламентского бюро 26 апреля будет представлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, предусматривающий введение денежных санкций за превозношение, оправдание и поддержку агрессии, осуществляемой Российской Федерацией.
Инициаторами законопроекта являются оппозиционные члены парламента Саломе Самадашвили и Анна Нацвлишвили.
Согласно проекту, превозношение, оправдание или поддержка осуществленной Российской Федерацией в отношении Грузии, Украины или какого-либо другого государства агрессии в любой форме и любыми средствами, выражаемые, в том числе, посредством георгиевской оранжево-черной полосатой ленты, а также изготовление, ввоз, распространение, использование или ношение символов латинских букв "Z" и "V", повлечет для физического лица штраф в размере 2000 лари и для юридического лица - 5000 лари.
За повторные правонарушения физическое лицо будет оштрафовано на 5000 лари или последует административный арест на срок до 15 суток. Что касается юридического лица, то для него предусмотрен штраф в размере 10 000 лари.
Как поясняют авторы проекта, в Грузии, как и в других странах, действуют группы, организованные, финансируемые и поощряемые спецслужбами РФ, которые открыто превозносят, оправдывают или поддерживают агрессию России и вытекающие из нее другие международные преступления, совершаемые российской военной машиной в Украине. По их словам, подобные акты проявляются как в вербальной поддержке, так и в т.н. «символической речи», примером которой является демонстрация в общественных местах т.н. георгиевской ленточки с оранжево-черными полосами, а также латинских букв «Z» и «V».
«Нацдвижение» предлагает парламенту Грузии ужесточить закон «Об оккупированных территориях»
Оппозиционная партия «Единой национальное движение» предлагает парламенту Грузии ужесточить закон «Об оккупированных территориях».
На заседании парламентского бюро 26 апреля будет представлен законопроект, по которому лицам, в какой-либо форме участвавшим или до сих пор участвующим в оккупации территорий Грузии и Украины и в военной агрессии, будет запрещен въезд в Грузию.
Кроме того, законопроект предусматривает запрет всем физическим и юридическим лицам, нарушившим закон «Об оккупированных территориях», любой экономической (предпринимательской или непредпринимательской) деятельности на территории Грузии, независимо от того, осуществляется ли она в целях получения прибыли, дохода или компенсации. Также всем юридическим лицам, действующим в Грузии, в случае принятия законопроекта, будет запрещено прямо или косвенно получать финансирование от всех физических и юридических лиц, нарушивших данный закон.
Согласно проекту, ограничения, установленные законом «Об оккупированных территориях», будут наложены также на граждан, попавших под санкции стран-членов ЕС или НАТО из-за военной агрессии и оккупации, осуществленной в Грузии и Украине.
Зеленский: Россия показала, что она хочет и может принести Европе, в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу
В Украине решается судьба всей Европы, глобальной безопасности, демократической системы, а главное – быть ли жизни в центре и на востоке европейского континента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня в Украине решается судьба всей Европы, глобальной безопасности, демократической системы, а главное – быть ли жизни в центре и на востоке нашего континента. Буча, Бородянка, Гостомель, Ахтырка, Чернигов и Сумы, Изюм, Харьков, Волноваха, Золотое, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Мариуполь… Ракетами по Одессе и Краматорску, Житомиру, Львову, Кременчугу и Кривому Рогу… Во всех городах и громадах России Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы. За два месяца они выпустили по нам более 1100 ракет, бесчисленное количество бомб, артиллерию. Пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и деревни в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не добились. И не добьются. Херсон, Каховка, Мелитополь, Днепрорудное, Энергодар и другие наши города, куда российские оккупанты временно зашли, так и не подчинились им. Люди показали своим протестом, своим отношением к оккупантам, что Украина обязательно победит. Они увидели, что это совсем другое государство. Они увидели, что здесь совсем другие люди. Люди, уверенные в себе. Которые верят в свое государство. Которые умеют уважать других, потому что уважают себя. Которые не хотят захватывать чужое, но не отдадут ничего своего. Которые будут защищать каждый город, каждую улицу, каждое поле», — заявил Зеленский.
Он отметил, что за два месяца войны Россия выпустила по Украине более 1100 ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерии.
Лавров заявил о реальном риске ядерной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью на Первом канале, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность.
При этом, по его словам, принципиальная позиция Москвы состоит в том, что ядерная война недопустима.
"Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", – сказал Лавров.
Интервью было посвящено войне в Украине (российские власти называют её спецоперацией). Глава МИД России сказал, что страны Запада, поставляя Украине оружие, фактически ведут против России "прокси-войну".
Джо Байден назначил Бриджет Бринк новым послом США в Украине
В понедельник президента США Джо Байден заявил о назначении Бриджет Бринк послом Соединенных Штатов в Украине.
Бриджет Бринк - профессиональный дипломат. Сейчас она является послом США в Словакии, прежде работала в американских представительствах в Узбекистане, Грузии, занимала руководящие должности в Совете по национальной безопасности и в Госдепартаменте.
Пост посла Соединенных Штатов в Украине оставался вакантным почти три года. Администрация Байдена была объектом критики со стороны законодателей за промедление с назначением нового посла в Киеве особенно на фоне российского вторжения в Украину. Сообщение о назначении на эту должность Бриджет Брик было встречено одобрительными комментариями законодателей, экспертов и ее коллег по дипломатическому корпусу. "Отличной новостью в критический момент" назвал это решение глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. "Ее уважают, ее любят", - говорит в интервью агентству AP бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. В первые дни российского вторжения в Украину будучи послом США в Словакии Бриджет Бринк встретилась с беженцами из Украины на границе Словакии и Украины, поблагодарив правительство и граждан Словакии за прием и поддержку беженцев.
Она вступит в должность посла через некоторое время после утверждения ее кандидатуры Сенатом. Одновременно Госдепартамент объявил о том, что американские дипломаты, покинувшие Киев за две недели до российского нападения на Украину, начнут на этой неделе восстанавливать деятельность американских дипломатических представительств в Украине. Американские дипломаты, базирующиеся сейчас в Польше, будут первоначально совершать ежедневные поездки во Львов, находящийся поблизости от границы Польши. "Возрастающее американское присутствие свидетельствует о нашей поддержке Украины", - говорится в заявлении Госдепартамента, намеренного возобновить деятельность посольства в Киеве "как можно быстрее".
Еще одиннадцать военных Юга и Северного Кавказа погибли на войне в Украине
Стали известны новые данные о погибших в ходе вторжения в Украину военных Юга и Северного Кавказа. Речь идет об одиннадцати уроженцах Чечни, Ростовской области, Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.
В Чечне журналисты рассказали о смерти в Украине жителя села Кади-Юрт Хусайна Умарова. Кроме того, по данным источников Кавказ.Реалии, недавно в республике простились также с жителями станицы Калиновская Хамзатом Чапановым и уроженцем станицы Ильиновская Алхастом Усмановым.
Замкомандира 2-го мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 16544 Чеченской республики) Денис Головко погиб в Украине еще 29 марта, о смерти стало известно лишь спустя несколько недель. Военный родился в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, ему было 34 года.
В селе Бешпагир Ставропольского края на фасаде местной школы установили памятную табличку в честь 28-летнего сержанта Вадима Богданова, который погиб через два дня после начала войны в Украине. Известно, что он служил в 247-ом полку Десантной штурмовой бригады.
Администрация Гумбетовского района Дагестана подтвердила смерть военного Шамиля Гаджимурадова. Это уже третий погибший военный района, всего в республике их официальное число достигло 117 человек.
Также сообщается о смерти в Мариуполе жителя Северной Осетии, 35-летнего Руслана Бесаева. Он был серебряным призером турнира «Кубок Альфы» по служебному единоборству.
Еще двое погибших – из Ростовской области. Это Роман Пилявский из Неклиновского района и Артем Теплов из Новошахтинска. Обоим было по 23 года. Пилявский служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии имени 70-летия Великого Октября, погиб 13 апреля. Теплов скончался 4 марта.
Издание «Комсомольская правда» также сообщает о похоронах 38-летнего сержанта Ярослава Атарщикова из Ольховского района Волгоградской области. Кроме того, 21 апреля в Украине погиб 39-летний разведчик-радиотелефонист взвода глубинной разведки Нурлан Татиев, житель поселка Золотари Волгоградской области.
Кавказ.Реалии на данный момент известны имена 366 военных из числа уроженцев или жителей Юга России и Северного Кавказа, чья гибель была официально подтверждена.
- В телеграм-канале оппозиционного блогера Хасана Халитова была опубликована видеозапись, где показаны двое военных из предположительно чеченского отряда, которе погибли под завалами. Блогер установил личность одного из погибших – по его данным, это бывший глава села Дуба-Юрт в Шалинском районе Чечни Аслан Успанов. Он был руководителем села в течение четырех месяцев – с января по май 2009 года, до этого полгода исполнял обязанности главы.
- По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни. 1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров признал гибель двоих, это Абдулбек Тарамов и Тимирлан Исаев. 7 апреля ИА «Чечня Сегодня» опубликовало заметку о вручении наград родственникам еще семерых погибших – это старший лейтенант Рахим Каимов, сержант Шахруди Автаев, ефрейтор Беслан Баталов, ефрейтор Нурды Висирханов, рядовой Асланбек Дудаев, рядовой Хезир Чупалаев и старший сержант полиции Адам Болчиханов.
- 25 апреля – 61-й день с начала военного вторжения России на территорию Украины. В Брянске, в ста километрах от границы с Украиной, произошел пожар на нефтебазе Транснефти. В день православной Пасхи города на востоке Украины вновь подвергались обстрелам. Власти Украины сообщают, что целями российских атак на востоке страны являются Славянск и Краматорск.
Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов
Миллиардер Илон Маск, обладатель самого большого в мире состояния, покупает компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. О достижении договоренности вечером в понедельник сообщили агентства. Ее подтвердили в самой корпорации Twitter.
Сумма сделки - около 44 миллиардов долларов. Совет директоров одобрил сделку единогласно. Ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.
В своем заявлении о покупке Twitter Маск упомянул о важности свободы слова. В твиттере он написал, что надеется, что даже его злейшие критики не удалят свои аккаунты в соцсети.
4 апреля стало известно, что Маск купил 9,2% акций Twitter, таким образом став крупнейшим акционером соцсети. После этого акции соцсети взлетели на 9,2% .
Под Мариуполем найдено еще одно массовое захоронение
В пяти километрах от Мариуполя обнаружено еще одно предполагаемое место массового захоронения - предположительно, жителей города.
Журналисты проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода опубликовали спутниковые снимки, на которых видны траншеи, выкопанные под могилы. На снимках от 24 марта (тогда место съемки, Старокрымское кладбище на территории поселка Старый Крым, уже было под контролем российских войск) длина траншей составляет 60-70 метров. Спустя месяц их длина достигает уже 200 метров, и некоторые из траншей закопаны.
По утверждению мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские военные привлекают для работы по закапыванию тел местное население в обмен на продовольствие.
Ранее журналисты публиковали спутниковые снимки двух других братских могил под Мариуполем - в селе Виноградное и в поселке Мангуш. Сообщалось, что в них могут быть захоронены свыше тысячи человек.
Власти Мариуполя утверждают, что с начала российского военного вторжения на территорию Украины в городе погибли более 20 тысяч мирных жителей. Около 90% зданий в Мариуполе полностью разрушены.
Rheinmetall запросил разрешение на поставку Киеву 88 танков
Немецкий концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Киеву 88 танков Leopard 1A5.
Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты, концерн может отправить первые 22 танка уже в течение нескольких недель, а остальные – до конца года. Но для этого ему необходимо получить разрешение правительства ФРГ – за которым представители Rheinmetall уже официально обратились в администрацию канцлера Олафа Шольца. По информации Reuters, Rheinmetall также официально запросил у правительства разрешения на поставку Украине 100 БМП Marder – хотя пресс-служба концерна пока отказалась комментировать эти сообщения.
Танки Leopard 1 разных модификаций находились на вооружении Бундесвера до 2010 года, потом им на смену пришли принципиально новые Leopard 2. Однако и Leopard 1 до сих пор находится на вооружении армий очень многих государств мира и постоянно модернизируется.
Также 25 апреля появились сообщения, что Варшава передала Киеву некоторое количество старых советских танков Т-72 – что косвенно подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий. Взамен Польша должна получить от Великобритании относительно новые танки Challenger 2.
Югоосетинский ЦИК назначил второй тур выборов на 8 мая
Второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия назначен на 8 мая. Как сообщила «Рес» глава Центризбиркома Эмилия Гагиева, решение принято на основании мотивированного решения Верховного суда, который обязал ЦИК отменил пункты 3,4 и 5 постановления от 14 апреля.
«Получив мотивированное решение суда, дата определена на заседании комиссии в понедельник большинством голосов. ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 ст 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день, из чего мы и исходили. Мы исполнили решение суда незамедлительно и отменили пункты 3, 4 и 5 постановления ЦИК от 14 апреля №39/1, а также незамедлительно назначили дату повторного голосования на 8 мая», – сказала Гагиева.
Во втором туре примут участие нынешний югоосетинский лидер Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
В здании Министерства госбезопасности Приднестровья произошли взрывы
В здании Министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Тирасполе произошло несколько взрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.
По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет.
«Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте - следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб», - говорится в сообщении ведомства.
Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен военный контингент российских миротворцев. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство. 22 апреля представители Минобороны РФ заявили, что целью «следующей фазы спецоперации» в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы «также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
Россия высылает 40 немецких дипломатов
Послу ФРГ в России вручена нота об объявлении персонами нон грата 40 немецких дипломатов, говорится в сообщении МИД России.
Согласно заявлению ведомства, это «симметричный ответ» в связи с «откровенно недружественным решением Правительства ФРГ». 4 апреля Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов. В сообщении российского МИД говорится, что российская сторона считает неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, «в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине».
Анналена Бербок, комментируя решение выслать российских дипломатов из Германии, заявила, что они «каждый день работали против свободы и против сплоченности общества». Бербок также подчеркнула, что фотографии погибших на улицах города Буча в пригороде Киева говорят о невероятной жестокости российского руководства по отношению к украинцам.
С начала российского вторжения в Украину 24 февраля почти все страны ЕС объявили персонами нон грата большое количество российских дипломатов и других сотрудников дипмиссий России.
Зураб Махарадзе больше не возглавляет грузинскую прокремлевскую партию
Зураб Махарадзе, который долгое время был лицом работающей в Грузии ультраправой, пророссийской группы Alt-Info, был снят с поста председателя ее политического крыла. Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в открытом доступе.
Как пишет СОВА со ссылкой на OC Media, 11 апреля Общественный реестр Грузии одобрил назначение Георгия Кардава на должность председателя «Консервативного движения», политического ответвления Alt-Info. Как следует из документов, партия подала соответствующее прошение 28 марта.
Махарадзе был лицом насильственной экстремистской группы Alt-Info, владеющей сегодня лицензированным телеканалом, с самого начала ее существования, когда она, в 2019-м, еще будучи онлайн платформой, только начала привлекать к себе внимание.
Причины замены Махарадзе остаются неизвестными, произошли они после его внезапного исчезновения из поля зрения общественности.
13 марта Махарадзе опубликовал в интернете видео в котором сообщил, что из-за работы «в другом формате» месяц его не будет ни в Тбилиси, ни в эфире Alt-Info, где он регулярно выступал.
Один из основателей Alt-Info Константин Моргошия тогда опроверг слухи о том, что на фоне российского вторжения в Украину Махарадзе уехал в РФ, но от дальнейших разъяснений Моргошия отказался.
Во время вторжения в Украину погибло больше 30 старших офицеров
Российская армия потеряла как минимум 317 офицеров за два месяца войны с Украиной, треть погибших — это старший и высший командный состав, в звании от майора до генерал-майора. Об этом говорится в исследовании издания "Медиазона" о погибших российских военных.
Россия не раскрывает потери в войне с Украиной, в последний раз официальное сообщение об этом было ровно месяц назад. Тогда министерство обороны заявляло о гибели 1351 военнослужащего. Украинская сторона, не раскрывая свои потери, заявляет, что Россия потеряла убитыми более 20 тысяч человек.
"Медиазоне" удалось изучить сообщения о гибели более 1700 россиян в войне, появлявшихся в открытых источниках. Согласно исследованию, большие потери армия несла с первых дней войны. Большинство погибших — военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках: Дагестане и Бурятии.
Большинство погибших, о возрасте которых известно, в возрасте 21-23 лет. Значительные потери понесли силы ВДВ морской пехоты и спецназа, которые являются наиболее подготовленными военными в российской армии — таких среди известных погибших около трети.
Среди погибших российские сообщения подтвердили гибель 44 офицеров в звании от майора до подполковника. Кроме того, признана гибель двух генерал-майоров. Украинская сторона настаивает, что смогла убить 10 генералов. В условиях военного времени эти утверждения плохо поддаются проверке, однако стороны вооружённых конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать успехи противника.
Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против Иванишвили
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его активов на Западе. Об этом Арахамия пишет в своем Telegram-канале.
Украинский политик уверен, что «главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой».
«Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед», – пишет Арахамия.
В подтверждение своих слов Арахамия поделился ссылкой на записи телефонных разговоров, предположительно, Бидзины Иванишвили с российским бизнесменом, экс-главой совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Запись была размещена сегодня в Youtube, её подлинность не подтверждена.
В разговоре речь идёт о визите в Грузию, предположительно, бизнесмена Али Узденова – вице-президента АФК «Система». Евтушенков говорит, что «есть идея по поводу зерна». Он просит Иванишвили встретиться с Али, который передаст ему послание Евтушенкова. Согласно одному из телефонных разговоров, Али Узденов в Тбилиси, вероятно, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Запись разговоров Иванишвили и Евтушенкова, по информации авторов утечки, была сделана 10 и 12 марта. При этом в апреле попавший под западные санкции Евтушенков покинул пост главы совета директоров АФК «Система». В 2021 году Евтушенков занял 41 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов Forbes с состоянием 3,4 млрд долларов.
Отметим, что на прошлой неделе Давид Арахамия встретился в Киеве с лидерами грузинской оппозиции.
В Якутии активиста задержали за антивоенную акцию «Жених приехал»
В Якутске полиция задержала активиста Айхала Аммосова, который вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Глава республиканского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией". Что именно вменяют активисту, не уточняется.
Аммосов подписал свою фотографию у бюро ритуальных услуг: "Груз 200 едет". Ранее он возложил цветы и зажёг свечи у мемориальной плиты "Город-герой Киев" и написал на растяжке к 100-летию якутской АССР: "Якутия будет свободной".
- Фраза "Жених приехал" — это цитата из фильма Алексея Балабанова "Груз 200", которая относится к погибшему в Афганской войне советскому военнослужащему.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Министр обороны Грузии призвал Украину забыть об обидах
Мы делаем максимум, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу, что мы их поддерживаем, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины — это по-настоящему братские народы, поэтому ему больно воспринимать такие действия со стороны грузинского правительства.
В свою очередь, Бурчуладзе отметил, что Грузия находится на первом месте по объему оказания Украине гуманитарной помощи. Министр обороны также считает ошибкой решение руководства Украины отозвать из Тбилиси своего посла, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Не менее важно, каким является отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Предположительно, по-моему, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», – сказал Бурчуладзе.
Министр также отметил, что «формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна». Он подчеркнул, что «Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям — ООН, Совета Европы и другим».
По мнению главы оборонного ведомства, «неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии».
Миссия ООН зафиксировала в Буче 50 преднамеренных убийств
Миссия ООН, работающая на территории Украины, зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в Буче. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, говорится в отчёте миссии.
Преступления в Буче – не единственные такого рода, отметила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.
При этом у наблюдателей ООН есть доказанные свидетельства убийств – как мирных жителей, так и военнопленных, – совершаемых всеми сторонами конфликта.
Кроме того, по словам Шамдасани, ООН пока не владеет информацией об актах геноцида в ходе боевых действий.
Москва все обвинения в жестокости по отношению к мирным жителям отвергает. Российская армия заявляет, что атакует исключительно военные объекты.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По последним данным ООН, с начала войны погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.
Глава Рады: норму о стремлении в НАТО из Конституции не исключат
Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что из Конституции страны не будут исключаться положения о стремлении Украины вступить в ЕС и НАТО, даже если на переговорах с Россией и другими странами будут достигнуты договорённости о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.
По словам Стефанчука, гарантии должны обеспечить безопасность страны в настоящем, а запись в конституции – это видение будущего, которое по сути носит декларативный характер.
Ранее тот же Стефанчук допускал возможность изменения Конституции в случае достижения договорённостей о гарантиях и нейтральном статусе Украины. Украинская делегация на последних на данный момент очных переговорах с Россией в конце марта в Стамбуле передала соответствующий проект. С тех пор, однако, никакого прогресса на переговорах не наблюдается.
В большом интервью "Украинской правде" Стефанчук рассказал ряд подробностей о начале российского вторжения в Украину. По его словам, "до последнего никто не верил, что начнётся полномасштабная война", несмотря на предупреждения разведок и политиков западных стран. "Мы основывались и на данных нашей разведки, и на другой информации, что они не решатся на полномасштабную войну", – утверждает Стефанчук.
По словам главы Рады, утром 24 февраля, когда началось вторжение, руководство Украины договорилось, что останется в Киеве. "Если будет надо, возьмём в руки автоматы и будем защищать свою страну". При этом на случай ударов с целью уничтожения лидеров страны трое руководителей Верховной Рады договорились находиться в разных местах. При этом сам парламент, даже в условиях, когда российские войска стояли в предместьях Киева, несколько раз собирался на заседания.
В телах убитых под Киевом нашли флешетты — дротики для поражения людей
В телах десятков мирных жителей, погибших в Буче и Ирпене, городах в Киевской области, обнаружены флешетты — дротики, использующиеся в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на врачей и судмедэкспертов.
Такие поражающие элементы активно использовались в снарядах перед второй мировой войной, но потом потеряли широкое распространение.
Однако на вооружении советской армии были снаряды для гаубиц ЗШ1 и ЗШ2, начинённые маленькими дротиками, похожими на те, что обнаружены в телах в Буче. Такие выстрелы, по всей видимости, сохранялись в штатных боекомплектах гаубиц обеих сторон конфликта и после развала Союза.
Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля рассказало американское издание The Washington Post. Отмечалось, что боеприпасы использовались в дни, когда город активно обстреливался обеими сторонами. В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует такие снаряды.
Ещё в 2015 году в использовании таких боеприпасов украинская сторона обвиняла пророссийских сепаратистов, получавших часть снаряжения из России, а те — украинскую армию. Такие снаряды не запрещены международными конвенциями, однако они запрещают использование неизбирательных боеприпасов в районах, где может пострадать мирное население.
- В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно о массовых жертвах среди мирного населения в освобождённых украинской армией населённых пунктах. Только по данным городских властей Бучи, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.
- Власти Украины назвали произошедшее геноцидом, совершённым российскими войсками. Москва причастность к этому отрицает. Пророссийские комментаторы утверждают, что большая часть погибших — жертвы артиллерийских обстрелов. Миссия ООН зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в одной только Буче — это может расцениваться как военное преступление.
ФСБ: задержаны люди, по заданию СБУ планировавшие убить Соловьёва
Президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что ФСБ "пресекла деятельность террористической группы", которая планировала убийство известного российского тележурналиста.
Имени журналиста он не назвал. РИА Новости впоследствии со ссылкой на ФСБ сообщило, что речь идёт о Владимире Соловьёве - одним из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающего прокремлёвские позиции. По сообщению ведомства, задержана группа "членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации", у которой изъяли "самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта". В Следственном комитете уточнили, что задержаны 6 человек, как утверждается, это граждане России. Задание убить Соловьёва якобы дала Служба безопасности Украины. Там российские утверждения пока не комментировали.
Соловьёв 23 апреля в своей программе говорил: "(президент Украины Владимир) Зеленский на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались". В понедельник он заявил РИА Новости, что "благодарит сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня".
По словам Путина, за подготовкой покушения стояли зарубежные спецслужбы. В этой связи он упомянул так называемую специальную военную операцию в Украине. Российский президент сказал, что страны Запада хотят расколоть российское общество, но оно "проявляет сплочённость, поддерживает вооружённые силы", так что страны Запада "на информационном поле терпят поражение". По словам Путина, они "одурачивают своих граждан, но терпят фиаско здесь, на территории России", из-за чего решили "перейти к террору".
Как заявил Путин, российским властям "пофамильно известны кураторы из ЦРУ", которые якобы стоят за операциями Украины против России и дают "такие советы, как убийство журналистов".
Президент России призвал сотрудников прокуратуры бороться с экстремизмом, в том числе с организацией несогласованных акций протеста и с распространением так называемых фейков. Он также заявил, что необходимо расследовать преступления, которые "неонацисты" якобы совершают в Украине.
- Каких-либо доказательств подготовки покушения на Соловьёва ни Путин, ни ФСБ пока не представили.
- Александр Лукашенко несколько месяцев назад, обвиняя своих политических противников в подготовке терактов в Беларуси, утверждал, что планировалось убийство телеведущего Григория Азарёнка: "Цель, цитирую, — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал" - говорил тогда Лукашенко.
В пожаре на оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны России в Твери погибли 17 человек. Об этом сообщается на сайте правительства области.
По информации властей региона, опознаны тела только пятерых погибших. Не менее 27 человек в результате пожара пострадали.
Пожар в научно-исследовательском институте начался 21 апреля. Площадь возгорания составила почти 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали более 240 человек. Было задействовано 60 единиц спецтехники и вертолет МИ-8. Потушить пожар удалось только на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Загоревшийся НИИ принимал участие в разработке "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.
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