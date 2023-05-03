Жертвами ударов по Херсону и области 3 мая стали 17 человек

В результате обстрела российскими войсками Херсона и других населенных пунктов Херсонской области 3 мая погибли 17 человек, более 40 ранены. Об этом сообщили пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Как говорится в сообщении прокуратуры, «из-за хаотичных обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек». Также сообщается, что в селе Степановка при обстреле погибли трое энергетиков. Еще один человек погиб в Дарьевской громаде.

Утром в среду сообщалось о том, что три человека погибли, пятеро получили ранения в результате удара по единственному работающему гипермаркету в Херсоне. По данным МВД Украины, погибшие и раненые – посетители и работники магазина. МВД публикует фото с названием гипермаркета – «Эпицентр». Он находится недалеко от реки Днепр. Сейчас по Днепру проходит линия фронта.

Под удар, как сообщается, попал также железнодорожный вокзал.

Городские власти в среду объявили, что в Херсоне на 58 часов с вечера 5 мая до утра 8 мая будет полностью запрещено любое движение. Передвигаться и находиться на улицах города будет нельзя. Город будет закрыт на въезд и выезд. Глава администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что это сделано для того, чтобы помочь в работе правоохранительным органам.