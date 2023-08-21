В Роскосмосе назвали причину крушения станции «Луна-25»

Глава корпорации Роскосмос Юрий Борисов назвал причину крушения межпланетной станции «Луна-25». По его словам, авария произошла из-за нештатной работы двигателя. После перехода на режим посадки он проработал 127 секунд вместо положенных 84. В результате космический аппарат не смог вовремя снизить скорость и врезался в лунную поверхность.

Борисов рассказал, что уже сформирована межведомственная комиссия, которая подробно расследует причины аварии. Ее выводы будут учтены в дальнейших разработках.