В России новые суточные максимумы заражений и смертей от коронавируса

В России второй день подряд зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей от COVID-19 c начала пандемии. По состоянию на утро 22 октября в 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1064 человека, свидетельствует статистика оперативного штаба. Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа составил 37 141.

Больше всего новых заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8 166. Это максимальное значение с конца июня.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России выросло до 8 миллионов 168 тысяч 305. Умерли, согласно оперативной статистике, 228 453 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

В октябре максимумы суточной смертности от COVID-19 обновлялись не менее 16 раз. По оценкам независимого демографа Алексея Ракши, избыточная смертность в сутки в России превысила три тысячи человек. "За октябрь она составит примерно 90 тысяч – это будет рекорд. Всего умрет 235–240 тысяч за октябрь – это тоже будет абсолютный рекорд за всю историю после войны", - сказал Алексей Ракша в эфире Радио Свобода.