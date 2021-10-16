В России впервые более 1000 смертей от COVID-19 за одни сутки

Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 1002 пациента. Общее число смертей среди инфицированных в России составляет теперь 222 315. Агентство ТАСС называет это «новым максимумом», ссылаясь на данные, опубликованные в субботу федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба, сообщает ТАСС.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях «стремительно заполняются». «Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!» – отметил врач.