В России заочно осужден на 6 лет Алеко Элисашвили

Член «Сильной Грузии», экс-депутат парламента Алеко Элисашвили заочно осужден в России «за участие в вооруженном конфликте на украинской стороне». Как заявляют в Следственном комитете РФ он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 359 УК России (участие наёмника в вооруженном конфликте).

«Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года на Украине Элисашвили вступил в состав вооруженного формирования. Он прошел курс военной подготовки, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и иными необходимыми для его участия в вооруженном конфликте средствами материально-технического обеспечения. Элисашвили за денежное вознаграждение выполнял приказы вышестоящего командования, участвовал в качестве наемника в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в заявлении комитета.

Элисашвили объявлен в международный розыск, а отбывать срок заключения, в случае задержания, он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщают в СК РФ.

Алеко Элисашвили отправился в Украину воевать против России в марте 2022 года и провел там несколько месяцев. В феврале 2024 года его и еще около 100 грузин, воевавших или воюющих на стороне Украины против РФ, были объявлены Россией в розыск.