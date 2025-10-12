С 12 октября на ряде пограничных переходов на въезде в Шенгенскую зону начала работу новая электронная система въезда и выезда EES. Она предусматривает обязательную сдачу биометрических данных для граждан третьих стран, в том числе и имеющих право безвизового въезда в Шенгенскую зону (к числу таких стран относится в частности Украина).

Как пишет The Independent, первоначально новая система заработает в трёх странах, власти которых заявили о готовности немедленно ее внедрить, — Чехии, Эстонии и Люксембурге. В Германии она будет запущена в аэропорту Дюссельдорфа.

EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснётся, как и граждан стран, входящих в Шенгенскую зону (сейчас это 29 стран). Для них на погранпереходах будут отдельные очереди.

Система предусматривает создание цифровой записи биометрических данных граждан, посещающих Шенгенскую зону. В дальнейшем при новых пересечениях ими границы биометрические данные будут сверяться с этой записью. Информация будет храниться в общеевропейской базе данных, благодаря которой власти в том числе смогут эффективнее отслеживать перемещения иностранцев между странами в Шенгенской зоне. EES, как утверждают в Еврокомиссии, будет способствовать предотвращению нелегальной миграции и обеспечению безопасности жителей Европы и туристов.

Постепенно система должна заработать на всех погранпереходах - наземных, воздушных, водных. К 10 апреля 2026 года она должна заработать во всех странах Шенгенской зоны, после чего планируется полностью отказаться от проставления штампов в паспортах.