В Джорджии назначен новый судья для ведения процесса по делу Трампа

Судебный процесс по делу о попытке фальсификации выборов 2020 года в штате Джорджия бывшим президентом Дональдом Трампом будет вести новый судья - Скотт Макафи. Агентство Reuters обращает внимание на то, что ранее Макафи работал в одном кабинете с прокурором суда округа Фултон, Фани Уиллисом.

Трамп отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны и обвиняет демократа Уиллиса в политической предвзятости.

Макафи был назначен на пост судьи в феврале этого года губернатором-республиканцем штата Джорджия Брайаном Кемпом, сообщается на сайте Высшего суда округа Фултон.

Скотт Макафи будет определять график судебного процесса и должен будет разобраться с многочисленными нерешенными юридическими вопросами, возникающими в связи с ведением дела. Оно охватывает действия, совершенные в период пребывания Трампа на посту президента, отмечает «Голос Америки».

Макафи стал судьей после того, как с 2021 г. работал генеральным инспектором, занимаясь расследованием деятельности исполнительных органов власти штата Джорджия, обвиненных в мошенничестве и расточительстве. До этого Макафи работал помощником прокурора и помощником окружного прокурора, пересекаясь с Уиллисом, хотя неизвестно, работали ли они вместе.