В Швейцарии правые добились успеха на выборах

На выборах в федеральный парламент Швейцарии, которые прошли в воскресенье, победу одержала правая Швейцарская народная партия. Она и до выборов имела в нижней палате парламента крупнейшую фракцию. По итогам голосования число её депутатов увеличится ещё на 9 - их будет 62 из 200.

Партия выступала под лозунгами ограничения иммиграции и строгого соблюдения нейтралитета. Помимо прочего, она против поставок оружия Украине и выдачи разрешения другим странам на реэкспорт - поставку Киеву закупленного у Швейцарии оружия.

Успеха добились и социал-демократы, вторая по силе партия. Напротив, уменьшится парламентская фракция оппозиционных Зелёных, которые потеряли 4% голосов в сравнении с предыдущими выборами 2019 года.

Состав правительства Швейцарии по всей видимости не изменятся - по давней политической традиции, его формируют четыре традиционные партии. Многие вопросы в стране традиционно решаются на общенациональных или местных референдумах.