В США частная компания Astra впервые вывела ракету на орбиту

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 52 962 теста, отсюда 32 513 на антигены и 20 449 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 4 318 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 808 889.

Что касается показателя положительности, по состоянию на 19 ноября, дневной показатель положительности составляет 8,15%, за последние 14 дней – 9,39%, а за 7 дней – 9,00%.

За последние сутки выздоровели 2 457 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 743 927.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 70 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 11 422 человека.

Из выявленных за сутки 4 318 новых случаев коронавируса 1 663 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 159, в Имеретии – 809, в Квемо Картли – 279, в Шида Картли - 360, в Гурии – 98, в Самегрело и Земо Сванети – 295, в Кахетии - 303, в Мцхета-Мтианети - 113, в Самцхе-Джавахети – 184, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 55.

На данном этапе в Грузии 53 514 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 471 человек, в том числе в Тбилиси – 2 473, в Аджарии – 548, в Имеретии – 1 365. Тяжелых пациентов – 1 630, в том числе в Тбилиси - 623, в Аджарии – 131, в Имеретии – 500. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 382 лица, в том числе в Тбилиси - 214, в Аджарии – 44, в Имеретии – 33.

В клинических гостиницах находятся 1 173 человека, в том числе в Тбилиси – 779, в Аджарии – 223. На дому лечатся 45 870 человек. В карантинном пространстве находятся 48 человек, в том числе в Тбилиси – 48, в Аджарии - 0. На данном этапе на самоизоляции находятся 45 880 человек.

Всего в стране сделано 2 090 036 прививок от коронавируса, за сутки вакцинировались 7 293 человек.