В США наступил шатдаун – частичная приостановка работы правительства

Сенат США не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов, и со среды в Соединенных Штатах наступает так называемый шатдаун правительства – остановка работы части государственных структур.

Во вторник Сенат сначала отклонил большинством голосов законопроект Демократической партии о продолжении финансирования, поскольку у демократов нет большинства в Сенате, а потом не смог принять законопроект Республиканской партии, поскольку у республиканцев большинство есть, но оно недостаточно велико, передает русская служба Би-би-си.

В итоге с полуночи со вторника на среду по времени Восточного побережья США работа части – но не всех – федеральных учреждений США остановлена. Сотни тысяч госслужащих отправляются в неоплачиваемый отпуск неизвестной продолжительности. Это и есть так называемый шатдаун.

Бюро управления и бюджета Белого дома вечером вторника выпустило меморандум, в котором подтвердило шатдаун и обвинило в нем демократов.

Демократы призывают к продлению налоговых льгот, делающих медицинское страхование более доступным для миллионов американцев (срок действия этих льгот истекает), и к отмене предпринятого Трампом сокращения программы Medicaid. Они также выступают против сокращения расходов на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальные институты здравоохранения (NIH).

В Палате представителей ранее был принят временный законопроект о финансировании расходов бюджета.

Последний шатдаун в США произошёл в 2018 году при первом сроке Трампа и продолжался 35 дней. Это был самый долгий срок остановки работы правительства в истории страны.

В понедельник Трамп встретился со всеми четырьмя лидерами Конгресса — ведущими демократами в Палате представителей и Сенате, а также их республиканскими коллегами. Однако договориться не удалось.

Даже в отсутствие закона о расходах федерального бюджета не все правительственные учреждения будут закрыты: некоторые будут работать, так как их услуги считаются жизненно важными (например, служба пограничного контроля или упраление воздушным движением), другие — потому что у них есть альтернативные средства.

Библиотека Конгресса, к примеру, будет закрыта, а вот музеи Смитсоновского института продолжат свою работу как минимум до 6 октября: у них остались деньги от прошлого финансового года.

